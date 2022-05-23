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Война / Общество / Закон и право

ООН зафиксировала рекордное количество беженцев в мире

22:38, 23 май 2022
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Число беженцев впервые в истории пересекло отметку в 100 млн человек

Число беженцев и внутриперемещенных лиц впервые официально превысило 100 млн человек по всему миру. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Сто миллионов – это резкая цифра, которая приводит в чувство и тревожит. Это рекорд, которого никогда не должно быть», – сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В конце 2021 года количество беженцев и внутренне перемещенных лиц достигло 90 млн из-за новых волн насилия и продолжительных конфликтов в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане, Демократической Республике Конго.

В целом же в 2021 году конфликты и насилие заставили стать внутренними переселенцами 14,4 млн человек, что почти на 50% больше, чем в 2020 году.

Война в Украине с февраля 2022 привела к тому, что 8 млн человек были вынуждены переехать в пределах страны, а еще 6,5 млн - выехать за границу.


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