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Священника УПЦ МП в Стрые облили зеленкой во время богослужения
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Религия / Общество / Скандал

Священника УПЦ МП в Стрые облили зеленкой во время богослужения

22:32, 23 май 2022
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Городской совет планирует запретить деятельность УПЦ МП в общине

Священника УПЦ МП из Стрыя Владимира Мандзюка во время воскресной литургии облили зеленкой. Инцидент произошел в воскресенье, 22 мая. Об этом сообщили на официальном сайте УПЦ МП. В городском совете заявили, что в ближайшее время мэрия запретит деятельность УПЦ МП на территории общины, приход которой активизировался относительно недавно.

Первой об этом случае написала в Facebook дочь священника Богдана Мандзюк и опубликовала фото отца, облитого зеленкой.

Это мой отец отец Владимир, священник УПЦ в г. Стрый. Сегодня во время церковного богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, захватывающие наши храмы», – написала Богдана Мандзюк.

На место приезжали полицейские, но настоятель отказался писать заявление, претензий ни к кому нет.

В пресс-службе горсовета Стрыя сообщили , что о существовании этого прихода УПЦ МП в городе не знал никто, хотя зарегистрирована религиозная община Украинской православной церкви Воскресения Христова в Стрые в 2010 году. Приход очень незначительный (около 10-20 верующих), собственного храма он не имеет, собирался на молитву в арендованном помещении. Священник тоже неместный. Только в прошлом году стрияне узнали об их деятельности в городе.

«На этой неделе мы готовим решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории Стрыйской общины», – сообщила пресс-секретарь Стрыйского горсовета Марта Стадник.

Отметим, в Стрыйском районе известно об одном случае выхода прихода из УПЦ МП – в селе Баня Лисовицкая. В целом во Львовской области священники сами инициируют смену подчинения, но есть и случаи, когда община сама, без священника, переходила в ПЦУ. В Бориславе и Червонограде городские власти запретили деятельность УПЦ МП.


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