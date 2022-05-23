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Политика / Война / Армия

Двадцать стран объявили о новой военной помощи Украине

22:20, 23 май 2022
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Украина получит артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику

23 мая, во время второго заседания Контактной группы по обороне Украины, 20 стран объявили о новых пакетах помощи в области безопасности для Киева. Об этом сказал по итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин, пишет CNN.

Прежде всего Остин рассказал, что Дания согласилась предоставить противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки, чтобы помочь Украине защитить свое побережье. Чехия также согласилась направить существенную поддержку Украине, в том числе пожертвовала боевые вертолеты, танки и ракетные системы.

В общем, после встречи 20 стран «объявили о новых пакетах помощи в области безопасности», сказал глава Пентагона, включая «предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники».

«Другие выступили с новыми обязательствами по обучению вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем», – добавил Остин.

На вопрос о поставках артиллерийских систем HIMARS Остин ответил, что «не хочет забегать вперед процесса» и не будет обсуждать конкретные названия систем.

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. К ней присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и представитель военной разведки Украины. Привлекли также новые страны, которые не присутствовали на Рамштайне в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

Отмечается, что Остин лично проведет третье заседание Контактной группы Украины в Брюсселе 15 июня.


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