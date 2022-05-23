Медведчук начал свидетельствовать против Порошенко

Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания и заявил о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к закупке угля у ОРДЛО и выводу нефтепровода "Самара – Западное направление" из госсобственности.

Бывший президент, как утверждает кум Путина, не только обратился к «Медведчуку» с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Как отметил, глава СБУ Иван Баканов, предоставленная Медведчуком информация по "угольному" и "трубному" делам подтверждает ранее собранные доказательства и ключевую роль в них Петра Порошенко.

Почему именно сейчас Виктор Медведчук начал свидетельствовать против пятого президента Украины, как на это отреагировали у Порошенко и какие это для него будут последствия.

Так, по мнению, политолога и исполнительного директора АОМС "Международной Ассоциации малых общин" Алексея Буряченко, Медведчук стал таким откровенным, потому что, возможно, есть какие-то договоренности, что его показы будут учтены при назначении судом ему наказания.

"Именно сейчас он сделал эти заявления, поскольку сам сейчас он под арестом и обвиняют его прежде всего в государственной измене. Кроме этого в присвоении национальных ресурсов. Потому что раньше, когда он был на свободе, мог максимально избегать многих неудобных для себя вопросов. Сейчас же, когда находится в СИЗО, он, скажем так, переосмыслил свое поведение и пойдет на сотрудничество со следствием. Возможно, есть какие-то договоренности, что это будет учтено при вынесении судом наказания за его преступления", - говорит политолог и добавляет, что, по его мнению, Медведчуку в этом случае нет смысла врать или вводить следствие в заблуждение, оговаривая Порошенко.

В то же время, политолог, доктор политических наук, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук предполагает, что Медведчук начал давать показания для того, чтобы Украина обменяла его и он мог выехать в Россию. "В этой ситуации у него нет никакого смысла что-либо отрицать. Никаких возможностей в нынешних политических кругах у Медведчука нет. Его все равно ждет суд. Но как вариант, его могут обменять. И если Медведчук даст свидетельства, расскажет обо всех тех делах, которые ему инкриминируют, тем быстрее произойдет его обмен. Поэтому мотивация здесь у него очень проста: чем быстрее сольет сообщников – тем быстрее произойдет его обмен", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь доктор политических наук, политолог Игорь Петренко говорит, что Медведчук начал именно сейчас свидетельствовать против Порошенко, потому что изменилась политическая конъюнктура.

"Конъюнктура политическая кардинально видоизменилась. Когда началось расследование, то он заявлял, что все это ложь, монтаж и т.д. Сегодня он несколько потерял поддержку РФ. Россия проигнорировала призывы к обмену. Очевидно, он сейчас будет пытаться сотрудничать, выдавать информацию для того, чтобы получить для себя более легкое наказание. Фактически он сейчас находится в той ситуации, когда он идет на сотрудничество и дает фактаж, доказательные материалы, чтобы, очевидно, себя таким образом защитить", - говорит Петренко.

Как на обвинения Медведчука отреагировали у Порошенко

Возглавляемая Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" назвала все заявления кума Путина в адрес бывшего президента Украины "информационной диверсией в интересах страны-агрессорки".

"Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена. Нам досадно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука" - заявили в "ЕС" и добавили, что якобы имеют ответы на все вопросы.

В то же время, адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии "Общественному" также заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждения трубопровода не соответствуют действительности.

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ДБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет ", – сказал адвокат Порошенко.





Стоит отметить, что 23 мая СБУ обнародовала показания Кума Путина Виктора Медведчука, в которых он детализировал роль бывшего президента Петра Порошенко в схемах по закупке угля у ОРДЛО и присвоению магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Заход.

Какие последствия для Порошенко будут иметь показания Медведчука

Так, по мнению политолога Петра Олещука, в глобальном смысле для пятого президента Украины ничего не изменится.

"Я бы пока не переоценивал последствия для Порошенко. Понятно, что Порошенко и его окружение перейдут в глухое сопротивление. Они будут возражать и говорить, что это какая-то спецоперация против них, что это дискредитация, нарушение какого-то пакта о ненападении. Хотя всем очевидно, что сам Порошенко никогда его не придерживался и занимался исключительно политической борьбой. Я думаю, что на "ядро" сторонников Порошенко это очень слабо повлияет, потому что они преданы своему лидеру. Но сторонников Порошенко уже не столь много, как это было раньше. А потому глобально в сфере политики ничего не изменится. Порошенко все будет отрицать. Порошенко и его сторонники будут все отвергать, а для подавляющего большинства избирателей Порошенко уже не тот политик, который представляет какой-то интерес", - пояснил Олещук.

По мнению исполнительного директора АОМС "Международной ассоциации малых общин" Алексея Буряченко, окончательные точки над "і" должно поставить публичное судебное разбирательство по Порошенко. А сам экспрезидент и возглавляемая им партия должны были предоставить украинцам публичные ответы по всем пунктам и позициям, которые озвучил Медведчук.

"Мне хотелось бы действительно услышать откровенные публичные ответы Порошенко. Если ему есть что возразить, то это должно быть максимально публично, поскольку общество имеет право знать правду, потому что это как ни как был президент страны, фракция которого и сейчас представлена ​​в Верховной Раде и влияет на украинскую политику. Относительно его однопартийцев - хочется услышать оценку действиям их лидера. Как минимум во время войны, когда все обнажилось, люди имеют право знать правду", - заявляет политолог и считает, что вряд ли кто-то признает свою вину и прежде всего этого не будет делать Порошенко.

"Он не один год вокруг себя создавал ореол великого патриота Украины, публично имея антироссийскую позицию. Но один вопрос, что говорить публично, а второй, что он другой рукой делал. А делал он во-первых антиукраинские вещи, а во-вторых, ради свои наживы, как в схеме с газопроводом", - резюмировал Алексея Буряченко.

В то же время политолог Игорь Петренко говорит, что хотя показания лидера "ОПЗЖ" напрямую могут быть подвергнуты сомнению, впрочем, он владеет теми данными, которые могут быть проверены и доказаны другими доказательствами, а не только его как свидетеля.

По словам политолога, уже в июне возможно судебное разбирательство по этому делу. "Медведчук является очень важным источником информации, которая должна быть проверена правоохранительными органами, которые должны нарастить фактаж и доказательства к тем заявлениям, которые он делает. Я уверен, что они уже сделали. Надеюсь, что мы будем видеть нормальный судебный процесс и судебное решение То, что сейчас обнародуют следственные органы, показательно. Это дело чести для украинской власти, правоохранительных органов, чтобы все это открыть, чтобы это стало хорошим уроком для политиков, которые будут играть против собственного государства и зарабатывать на этом средства", - подчеркнул Петренко.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что правоохранительные органы доведут расследование до логического завершения, но точку поставит суд. "Мы двигаемся последовательно, но точку должен поставить суд. Неважно, как давно произошли эти события – каждый фигурант должен ответить по закону", - сказал он.

Стоит отметить, что 23 мая СБУ обнародовала показания Кума Путина Виктора Медведчука, в которых он детализировал роль бывшего президента Петра Порошенко в схемах с закупкой угля и присвоением нефтепродуктопровода.

"Он подтверждает, что экспрезидент Порошенко использовал связи Медведчука с руководством РФ, чтобы организовать определенные бизнес-схемы. И они, по мнению СБУ, были точно не в интересах Украины. Наоборот – экономика и безопасность государства понесли прямые убытки. И этому способствовали разнообразные чиновники: исходя из показаний господина Медведчука – от министров до главы Нацбанка", – сказал глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

12 апреля Медведчук был задержан, а 14 апреля – доставлен в орган досудебного расследования.