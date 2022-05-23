В Мариуполе запретили хоронить людей без разрешения

Оккупационные власти в Мариуполе запретили хоронить погибших и умерших без разрешения оккупантов. А зарабатывать на смерти россияне разрешили только одной фирме – днровскому «Ритуалу» (регистрация в Донецке).

Инструкция, как поступить в случае, если родственник умер, распространяется среди местных жителей.

Чтобы похоронить умершего человека, мариупольцам теперь нужно обратиться с заявлением в отделение полиции по месту жительства, после чего сотрудники МЧС доставляют тело в морг.

Морга, конечно, в Мариуполе давно уже нет, но оккупанты приспособили под морги помещения Новой почты, а также бывшие торговые склады на Запорожском шоссе.

Сейчас в Мариуполе работают все четыре отделения полиции – в каждом из районов, и расположены они в тех же помещениях, что и до войны. Работают в этих отделах полицейские, предавшие присяге Украине, то есть предатели.

Оккупанты говорят, что проводят экспертизу умерших. Но на самом деле они просто удостоверяются, что человек умер естественным путем – например, из-за нехватки лекарств и отсутствия больниц, а не из-за того, что ему после удара «Градом» оторвало ногу.

После проведения так называемой медэкспертизы и удостоверения факта ненасильственной смерти, оккупанты выдают свидетельство о смерти с печатями «ДНР». Сразу отметим, что эти документы недействительны на территории Украины.

Ну а уже после этого донецкие бизнесмены предложат гроб и венки. Место на кладбище оккупационные власти предоставляют бесплатно – вот такая «льгота» от убийц и пособий убийц.

Также «Ритуал» предоставляет услуги перезахоронения. Для перезахоронения человек должен пройти тот же путь, что и при первом захоронении. Но это стоит очень дорого, и не каждый в Мариуполе может позволить себе за это оплатить. Поэтому очень многие вынуждены примириться с тем, что перезахоронениями занимается оккупационная власть.

Оккупанты за счет российской федерации раскапывают могилы во дворах и вывозят тела в братские могилы. В таком случае люди упускают возможность сохранить информацию, кто именно был похоронен и где теперь искать могилы этих людей. После освобождения розыск погибших для родственников будет очень сложным из-за того, что оккупанты не занимаются идентификацией погибших.