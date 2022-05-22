Зеленский прокомментировал петицию о разрешении мужчинам призывного возраста уезжать из страны

Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента. Глава государства считает, что обращение об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должно адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга.

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция: ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться к родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной другой регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем (защищали. – Ред.) не свой город, где родились", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что на востоке в день могут гибнуть от 50 до 100 человек.

"Когда сегодня, от 50 до 100 человек могут погибать на самом сложном направлении, на востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире. И когда ко мне обращаются с этой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция, это если по-человечески.

А по закону, у нас есть соответствующее количество дней, чтобы ответить на любую петицию, нравится ли она мне, или нет", - отметил президент.

Напомним, с сайта Офиса президента зарегистрировали электронную петицию с предложением отменить запрет выезда из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев. Инициатива набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.