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Политика / Армия / Война

Зеленский прокомментировал петицию о разрешении мужчинам призывного возраста уезжать из страны

19:56, 22 май 2022
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Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента. Глава государства считает, что обращение об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должно адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга.

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция: ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться к родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной другой регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем (защищали. – Ред.) не свой город, где родились", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что на востоке в день могут гибнуть от 50 до 100 человек.

"Когда сегодня, от 50 до 100 человек могут погибать на самом сложном направлении, на востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире. И когда ко мне обращаются с этой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция, это если по-человечески.

А по закону, у нас есть соответствующее количество дней, чтобы ответить на любую петицию, нравится ли она мне, или нет", - отметил президент.

Напомним, с сайта Офиса президента зарегистрировали электронную петицию с предложением отменить запрет выезда из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев. Инициатива набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.


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