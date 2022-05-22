"Дорога в один конец". В Мариуполе захватчики ввели новую систему одноразовых пропусков

С 21 мая в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему на въезд, выезд и передвижение по городу.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов.

Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах «МВС ДНР».

"Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель", - отметил Андрющенко.

Также для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) снова нужен пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен.

Для передвижения в средние Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиле.

"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните, сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - подчеркнул. советник мэра.