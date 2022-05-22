"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Приднестровьемоккупанты не смогли запустить военный аэродром, потому что все разворовали
Зеленский прокомментировал петицию о разрешении мужчинам призывного возраста уезжать из страны
Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета
"Дорога в один конец". В Мариуполе захватчики ввели новую систему одноразовых пропусков
Польский президент прибыл в Украину: какова цель визита
Россияне заявили о полном контроле над "Азовсталью" и Мариуполем
НБУ отпустил курсы валют в свободное плавание и отменил ряд ограничений
Загрязнение воздуха в Киеве: в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида
Россия будет принимать меры "адекватного противодействия" из-за намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО - Шойгу
Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где скрывались люди: есть погибшие
Во Львове на польском мемориале "Кладбище орлят" откроют скандальные скульптуры львов
В Украину возвращается все больше граждан: за сутки из-за границы прибыло 41 тысяча человек
В ЕС думают, как профинансировать восстановление Украины за счет замороженных активов российских олигархов
В Запорожье маршрутчики шантажируют власть и людей - устроили забастовку
Разведка Британии рассказала, сколько бойцов вышли из "Азовстали" и куда из Мариуполя РФ опрокинет свои силы
Все новости
Мариуполь / Война

"Дорога в один конец". В Мариуполе захватчики ввели новую систему одноразовых пропусков

19:24, 22 май 2022
60
Версия для печати

С 21 мая в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему на въезд, выезд и передвижение по городу.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов.

Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах «МВС ДНР».

"Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель", - отметил Андрющенко.

Также для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) снова нужен пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен.

Для передвижения в средние Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиле.

"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните, сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - подчеркнул. советник мэра.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще