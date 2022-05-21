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Мариуполь / Война / Армия

Россияне заявили о полном контроле над "Азовсталью" и Мариуполем

11:31, 21 май 2022
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Вчера вечером 20 мая российская сторона заявила об установлении полного контроля над территорией "Азовстали". Украинская сторона пока эту информацию не комментирует.

По информации минобороны страны-агрессора, вчера территорию предприятия покинули последние – 531 защитник Украины.

Они находились на "Азовстали" с 21 апреля в условиях полной блокады. И не просто там оставались, а вели контрнаступательные действия и уничтожали врага.

По приказу высшего руководства страны они перестали вести оборону Мариуполя.

Вечером 20 мая Президент Зеленский в интервью украинским СМИ по поводу годовщины своей инаугурации рассказал, как руководство Минобороны Украины пыталось спасти ребят на "Азовстали". Как самолетами, вертолетами сбрасывали азовцам продукты, лекарства, пытались забирать раненых. Но 90% летчиков не возвращались из этой задачи живыми.

"Они защищали Мариуполь. Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевую продукцию, воду, унести тела, раненых. Все это происходило.
Очень многое происходило, что никто официально не мог комментировать. Потому что воздушных коридоров в "Азовсталь" не было из-за мощного российского развернутого ПВО".


"Большое количество недель летчики на вертолете, зная, что 90% они не возвращаются... летели туда. Мы потеряли много летчиков".

Зеленский также отметил, что на "Азовстали" находились не только украинские нацгвардейцы (к которым относится полк "Азов" - ред.), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.

Пока нам не известно, сколько именно украинских защитников оказалось на оккупированной территории, а также в больницах. По информации России, всего из "Азовстали" вышли 2439 украинских воинов.

Командира полка специального назначения Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко вывозили в бронетранспортере (видимо, боятся сильно). Но подтверждения этой информации у нас нет. Последнее видео Дениса Прокопенко появилось вчера.

Вчера вечером также появилось видео командира морпехов Сергея Волынского, позывной Волына, также попавшего в плен.

Пока неизвестно точное количество раненых украинских военнослужащих, вывезенных из "Азовстали". Некоторые жены разыскивают своих мужей, потому что до сих пор нет информации об их судьбе.


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