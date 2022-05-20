НБУ отпустил курсы валют в свободное плавание и отменил ряд ограничений

Нацбанк Украины 20 мая принял несколько важных обновлений, касающихся работы валютного рынка. В частности, с 21 мая отменяются ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Кроме того, от 21 мая отменяются ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Об этом сообщили в НБУ.

Там напомнили, что ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций", – пояснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, НБУ временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

В то же время в НБУ подчеркнули, что граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн. Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг – большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений. Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные нужды", – пояснили в НБУ.

Заметим, что между тем к примеру во Львове курс доллара и евро вырос сразу на одну гривну в период с 18 по 19 мая: