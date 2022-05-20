Загрязнение воздуха в Киеве: в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида

Указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются при сжигании природного и искусственного топлива и в случае пожаров.

В воздухе Киева в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида.

Об этом сообщило Главное управление Госпродслужбы в Киеве со ссылкой на результаты наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за состоянием воздуха.

По состоянию на 20 мая уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в столице оставался высоким. на всех постах, кроме просп. Науки, 37; формальдегида (ПДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 раза – на всех постах, кроме просп. Науки, 37", - отмечается в сообщении.

В то же время, в отношении других вредных веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода) превышений не обнаружено.

"Указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются в случае сжигания естественного и искусственного топлива и в случае пожаров", - уточнили в Дерпродпотребслужбе.

Также сообщается, что показатели радиационного фона в столице находятся в пределах нормы. Мощность экспозиционной дозы в точках контроля составляет 10-13 мкР/час.