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Во Львове на польском мемориале "Кладбище орлят" откроют скандальные скульптуры львов
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Общество / История / Львов

Во Львове на польском мемориале "Кладбище орлят" откроют скандальные скульптуры львов

13:54, 20 май 2022
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Эти статуи почти 7 лет были под накрытием из-за политических скандалов, в частности за надписи на скульптурах: Zawsze wierny ("Всегда верный") и герб Львова, а на другом льве - польский орел с надписью Tobie Polsko ("Тобі, Польша").

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Садовый отметил, что исторические конфликты между Польшей и Украиной всегда в своих интересах использовала Россия, а потому следует это прекратить, ведь всем сейчас понятно, кто настоящий враг, а кто друг Украины.

"Эта война показала кто друг, а кто враг. Пусть эти львы на Польских военных захоронениях во Львове, которые в свое время были объектом спора и стояли закрытыми, станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые обиды", - написал Садовый.

Напомним, что на территории Лычаковского кладбища есть польский военный мемориал "Кладбище орлят", построенное в 1921-1939 годах. Тогда же при входе установили скульптуры львов с надписями на одном - Zawsze wierny ("Всегда верный") и гербом Львова, а на другом льве - с польским орлом и надписью Tobie Polsko ("Тоби, Польша"). Во времена СССР львов были перенесены с территории кладбища. В 2015 году после визита Анджея Дуды скульптуры вернули на их место. Однако оказалось, что это произошло без согласия городских властей. Тогда львов закрыли деревянными щитами, часто пытавшимися повредить провокаторы.


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