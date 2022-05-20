"Поддержать"
Тренды:
Новости
НБУ отпустил курсы валют в свободное плавание и отменил ряд ограничений
Загрязнение воздуха в Киеве: в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида
Россия будет принимать меры "адекватного противодействия" из-за намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО - Шойгу
Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где скрывались люди: есть погибшие
Во Львове на польском мемориале "Кладбище орлят" откроют скандальные скульптуры львов
В Украину возвращается все больше граждан: за сутки из-за границы прибыло 41 тысяча человек
В ЕС думают, как профинансировать восстановление Украины за счет замороженных активов российских олигархов
В Запорожье маршрутчики шантажируют власть и людей - устроили забастовку
Разведка Британии рассказала, сколько бойцов вышли из "Азовстали" и куда из Мариуполя РФ опрокинет свои силы
В Энергодаре митингуют спасатели - орки их бьют и вредят технике
Во Львове открыли еще один модульный городок для переселенцев
Имитируют мирную жизнь. В Мариуполе оккупанты на руинах детсада открыли детский центр
Вера Хвуст: Война открыла чрезвычайные человеческие черты украинцев
Жителей Львовщины зовут в строительные батальоны для восстановления страны
Михаил Подоляк сообщил о приостановке переговоров с Россией
Все новости
Скандал / Запорожье / Транспорт

В Запорожье маршрутчики шантажируют власть и людей - устроили забастовку

11:50, 20 май 2022
107
Версия для печати

В Запорожье сегодняшнее утро, 20 мая, началось с неприятностей. В городе на остановках выстраиваются огромные очереди. Запорожцы никуда не могут уехать. Многие идут пешком, кто-то вызывает такси. И такая картина по всему города в разных районах. Причина случившегося - забастовка маршрутчиков, которые не выехали на работу.  

В Запорожье сегодня маршрутчики устроили бойкот и не выехали на маршруты. Требуют повышения стоимости проезда в связи с резким подорожанием топлива.

Людям приходится пользоваться услугами такси или идти пешком. Такая ситуация наблюдается практически во всех районах города. По наблюдениям местных жителей, некоторые маршрутчики не выезжают на маршруты, простаивая на конечных остановках, а есть и такие, кто вовсе не вышел на маршрут. 

Водители возмущены высокой ценой на топливо и требуют повысить цену на проезд.

Заместитель мэра уже прокомментировал данную ситуацию - сообщил, что власти не приемлют язык шантажа и понимают, что в условиях дефицита топлива работать сложно. Власти города собирают срочное совещание для того, чтобы искать решение в сложившейся ситуации. 


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще