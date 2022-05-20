В Запорожье маршрутчики шантажируют власть и людей - устроили забастовку

В Запорожье сегодняшнее утро, 20 мая, началось с неприятностей. В городе на остановках выстраиваются огромные очереди. Запорожцы никуда не могут уехать. Многие идут пешком, кто-то вызывает такси. И такая картина по всему города в разных районах. Причина случившегося - забастовка маршрутчиков, которые не выехали на работу.

В Запорожье сегодня маршрутчики устроили бойкот и не выехали на маршруты. Требуют повышения стоимости проезда в связи с резким подорожанием топлива.

Людям приходится пользоваться услугами такси или идти пешком. Такая ситуация наблюдается практически во всех районах города. По наблюдениям местных жителей, некоторые маршрутчики не выезжают на маршруты, простаивая на конечных остановках, а есть и такие, кто вовсе не вышел на маршрут.

Водители возмущены высокой ценой на топливо и требуют повысить цену на проезд.

Заместитель мэра уже прокомментировал данную ситуацию - сообщил, что власти не приемлют язык шантажа и понимают, что в условиях дефицита топлива работать сложно. Власти города собирают срочное совещание для того, чтобы искать решение в сложившейся ситуации.