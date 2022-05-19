Во Львове открыли еще один модульный городок для переселенцев

В третьем городке уже проживают 300 человек

В четверг, 19 мая, во Львове на Сыхове открыли третий модульный городок для переселенцев. В городке уже проживает несколько сотен человек. В модульном городке установили 94 домика, там есть мобильная кухня, а вскоре будет еще и спортивная и детская площадки.

Третий контейнерный городок был развернут на проспекте Красной Калины, напротив ЦНАПа. Там заселились около 300 человек из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона и других городов, где идут активные боевые действия. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, модульный городок на Сыхове является самым большим из трех, которые уже есть во Львове. Земельный участок, где разместили городок, принадлежит конгрегации отцов Салезиан Св. Ивана Боско, УГКЦ.





«Еще до войны вместе с отцами Салезианами мы планировали построить здесь большую красивую школу. Но время сегодня требует помогать людям, которые прячутся во Львове от беды. Название городка очень символично – полис Марии. Я знаю, что здесь много граждан нашего государства, которые родились и жили в Мариуполе. Сегодня для них Львов становится вторым домом. Надеюсь, люди найдут здесь любовь, тепло и возможность пробыть сложное время столько, сколько будет нужно», – отметил городской голова Львова Андрей Садовый во время официального открытия городка.

В третьем модульном городке есть мобильная кухня, где люди могут не только подогреть еду, но и приготовить ее собственноручно. Также здесь обустраивают спортивную и детскую площадки.

К слову, все модульные домики – подарок от польского правительства. Первый модульный городок во Львове обустроили в апреле на ул. В. Самчука. Он расположен на территории Стрыйского парка и состоит из 88 домиков. Второй модульный городок развернули на ул. Пулюя там установлено 120 домиков, в которых уже проживают переселенцы.





