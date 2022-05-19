Во Львове открыли еще один модульный городок для переселенцев

В третьем городке уже проживают 300 человек
В четверг, 19 мая, во Львове на Сыхове открыли третий модульный городок для переселенцев. В городке уже проживает несколько сотен человек. В модульном городке установили 94 домика, там есть мобильная кухня, а вскоре будет еще и спортивная и детская площадки.
Третий контейнерный городок был развернут на проспекте Красной Калины, напротив ЦНАПа. Там заселились около 300 человек из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона и других городов, где идут активные боевые действия. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, модульный городок на Сыхове является самым большим из трех, которые уже есть во Львове. Земельный участок, где разместили городок, принадлежит конгрегации отцов Салезиан Св. Ивана Боско, УГКЦ.
В третьем модульном городке есть мобильная кухня, где люди могут не только подогреть еду, но и приготовить ее собственноручно. Также здесь обустраивают спортивную и детскую площадки.
К слову, все модульные домики – подарок от польского правительства. Первый модульный городок во Львове обустроили в апреле на ул. В. Самчука. Он расположен на территории Стрыйского парка и состоит из 88 домиков. Второй модульный городок развернули на ул. Пулюя там установлено 120 домиков, в которых уже проживают переселенцы.