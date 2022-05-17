Жителей Львовщины зовут в строительные батальоны для восстановления страны

Проект "Добробат" осуществляет набор волонтеров в строительные батальоны для восстановления уничтоженных российскими оккупантами регионов Украины. К строительным батальонам уже присоединились более 27 тыс. добровольцев. О поиске желающих присоединиться к «Добробату» сообщила и Львовская областная военная администрация.

«Это волонтерское движение – о поддержке друг друга, наши разрушенные населенные пункты – это общая боль. Добробатовцы уже приложили усилия на Киевщине. Сейчас они продолжают расчищать улицы, разбирать завалы и проводить ремонты в шести населенных пунктах Черниговской, Сумской и Киевской областей», – сообщили во вторник, 17 мая, во Львовской ОВА.

«Добробат» активно сотрудничает с ГСЧС и органами местных властей. Все объекты, на которых работают добровольцы, проходят предварительную проверку разминирования. Волонтеров «Добробата» в случае необходимости обеспечивают жильем и довозят на объекты автобусами, организуемыми волонтерами вместе с местными администрациями.

Присоединиться к восстановлению Украины могут все желающие, зарегистрировавшись через сайт или Telegram-канал.

"Добробат" основали советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусов и руководитель Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Ростислав Смирнов.