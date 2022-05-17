"Поддержать"
Тренды:
Новости
Жителей Львовщины зовут в строительные батальоны для восстановления страны
Михаил Подоляк сообщил о приостановке переговоров с Россией
Из-за войны без света еще остаются 273 населенных пункта Донбасса
В стране-агрессоре хотят запретить обмен защитников "Азовстали" и ради них отменить мораторий в казнь
Азовсталь - началась эвакуация
Украинская журналистка покинула Варшаву из-за угроз
Бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева с должности главу Комитета по налоговой политике
Главный врач Жовковской районной больницы делал справки для уклоняющихся
Оккупанты обещают мариупольцам, что их квартиры отремонтируют китайцы
Самое интересное о победе Украины на Евровидении
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
Все новости
Война / Общество / Новое строительство

Жителей Львовщины зовут в строительные батальоны для восстановления страны

18:59, 17 май 2022
70
Версия для печати

Проект "Добробат" осуществляет набор волонтеров в строительные батальоны для восстановления уничтоженных российскими оккупантами регионов Украины. К строительным батальонам уже присоединились более 27 тыс. добровольцев. О поиске желающих присоединиться к «Добробату» сообщила и Львовская областная военная администрация.

«Это волонтерское движение – о поддержке друг друга, наши разрушенные населенные пункты – это общая боль. Добробатовцы уже приложили усилия на Киевщине. Сейчас они продолжают расчищать улицы, разбирать завалы и проводить ремонты в шести населенных пунктах Черниговской, Сумской и Киевской областей», – сообщили во вторник, 17 мая, во Львовской ОВА.

«Добробат» активно сотрудничает с ГСЧС и органами местных властей. Все объекты, на которых работают добровольцы, проходят предварительную проверку разминирования. Волонтеров «Добробата» в случае необходимости обеспечивают жильем и довозят на объекты автобусами, организуемыми волонтерами вместе с местными администрациями.

Присоединиться к восстановлению Украины могут все желающие, зарегистрировавшись через сайт или Telegram-канал.

"Добробат" основали советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусов и руководитель Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Ростислав Смирнов.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще