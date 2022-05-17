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Политика / Война

Михаил Подоляк сообщил о приостановке переговоров с Россией

18:42, 17 май 2022
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«Переговоры – на паузе. Продолжатся, когда будет конкретика». Михаил Подоляк назвал три причины, по которым украинско-российские переговоры приостановились

Политические переговоры между Украиной и Россией «на паузе» и продолжатся, когда «будет конкретика», заявил антикризисный советник главы Офиса президента и член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк. Так он отреагировал на заявление России о якобы «выходе Украины из переговорного процесса».

По его словам, приостановка переговоров вызвала три главных причины.

«Во-первых, РФ все еще не совсем адекватно воспринимает происходящие в мире события в связи с масштабным российским вторжением. Во-вторых, Россия предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды для внутреннего обихода (отсюда все эти комментарии шантажного типа в публичном пространстве по переговорам). И наконец, в-третьих: Россия, наверное, хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную «боеспособность» своей армии, а также потерять остатки репутации своего мирового монстра, которого надо было бояться», – отметил Подоляк в комментарии "Радио Свобода" во вторник, 17 мая.

Он также добавил, что мандат на продолжение переговоров для украинской переговорной группы согласовывает только президент Украины Владимир Зеленский.

Поэтому речь не идет о «выходе или не выходе», а речь идет только о целесообразности и конкретике на этом этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры», – подытожил антикризисный советник главы Офиса президента.

17 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, которого цитируют российские СМИ, заявил, что переговоры между Украиной и Россией «не продолжаются ни в коем виде», потому что «Украина вышла фактически из переговорного процесса».


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