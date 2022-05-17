Из-за войны без света еще остаются 273 населенных пункта Донбасса

В результате активных боевых действий без света остаются жители 273 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ДТЭК Донецкие электросети.

"Несмотря на сложную обстановку специалисты ДТЭК Донецкие электросети продолжают возобновлять электроснабжение, как только это становится возможным. В течение прошлой недели, с 9 по 15 мая, энергетики полностью или частично вернули свет жителям 112 населенных пунктов Донецкой области. Причем в некоторые из них – неоднократно, поскольку энергооборудование постоянно повреждается из-за продолжающихся обстрелов", - отметили в компании.

В целом энергетики уже вернули электропитание в дома 93 051 семей. В том числе 15 мая энергетики отремонтировали оборудование и линии в 7 населенных пунктах. Это позволило возобновить электроснабжение 20 066 семей в Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах. Львиная доля – в Бахмутском районе.

За апрель аварийно-восстановительные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили свет для жителей 329 населенных пунктов Донецкой области. За месяц энергокомпания вернула свет в дома 261594 семей.

По данным ДТЭК Донецкие электросети, пока без света остаются жители 273 населенных пунктов Донецкой области.

"Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 82 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Энергетики вместе с врачами, волонтерами, поставщиками наиболее необходимых пищевых продуктов и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать жителей Донбасса в этих сложных условиях". – отметили в компании.