В стране-агрессоре хотят запретить обмен защитников "Азовстали" и ради них отменить мораторий в казнь

Госдума России намерена запретить обмен украинских защитников "Азовстали".

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале российского парламента.

Предложение внес член комитета по образованию Анатолий Вассерман. Он назвал Украину "террористической группировкой".

"Обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Считаю необходимым принять закон, запрещающий обмен кого-либо из нацистских преступников", – заявил Вассерман.

Он также предлагает запретить обменивать военных с "фашистскими" татуировками.

Глава ГД Вячеслав Володин поручил подготовить думскому комитету по обороне соответствующее протокольное поручение.

Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», - заявил Володин.

Также глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил упразднить мораторий на казнь для бойцов полка "Азов".

В своем Телеграмм-канале владелец еще раз повторил тезис о невозможности обмена азовцев, но при этом заверил, что в России гуманно обращаются с пленными.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук 17 мая анонсировала обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных на пленных российских оккупантов.