"Поддержать"
Тренды:
Новости
Из-за войны без света еще остаются 273 населенных пункта Донбасса
В стране-агрессоре хотят запретить обмен защитников "Азовстали" и ради них отменить мораторий в казнь
Азовсталь - началась эвакуация
Украинская журналистка покинула Варшаву из-за угроз
Бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева с должности главу Комитета по налоговой политике
Главный врач Жовковской районной больницы делал справки для уклоняющихся
Оккупанты обещают мариупольцам, что их квартиры отремонтируют китайцы
Самое интересное о победе Украины на Евровидении
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении
Все новости
Политика / Война / Армия

В стране-агрессоре хотят запретить обмен защитников "Азовстали" и ради них отменить мораторий в казнь

15:44, 17 май 2022
26
Версия для печати

Госдума России намерена запретить обмен украинских защитников "Азовстали".

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале российского парламента.

Предложение внес член комитета по образованию Анатолий Вассерман. Он назвал Украину "террористической группировкой".

"Обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Считаю необходимым принять закон, запрещающий обмен кого-либо из нацистских преступников", – заявил Вассерман.

Он также предлагает запретить обменивать военных с "фашистскими" татуировками.

Глава ГД Вячеслав Володин поручил подготовить думскому комитету по обороне соответствующее протокольное поручение.

Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», - заявил Володин.

Также глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил упразднить мораторий на казнь для бойцов полка "Азов".

В своем Телеграмм-канале владелец еще раз повторил тезис о невозможности обмена азовцев, но при этом заверил, что в России гуманно обращаются с пленными.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук 17 мая анонсировала обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных на пленных российских оккупантов.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще