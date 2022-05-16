Азовсталь - началась эвакуация

В сети появились кадры с первыми тяжелоранеными бойцами «Азова», которых сегодня эвакуировали из «Азовстали»
Сначала об этом стали сообщать пропагандистским СМИ оккупантов. После подтвердили информацию об эвакуации с украинской стороны неофициально.
В министерстве обороны России уже обнародовали сообщения об эвакуации.
Накануне командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к украинцам:
Советник президента Алексей Арестович отказался комментировать тему «Азовстали». Анонсировал, что в вечернем обращении всё прокомментирует Президент.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко написал, что на "Азовстала" уже погибли 15 женщин - военные и медики.
Он также отметил, что на "Азовстали" военные находятся целыми семьями. Они вместе защищают, вместе поддерживают друг друга и вместе, к сожалению, гибнут.
"Мир должен сделать все для того, чтобы спасти наших героев", – подчеркнул Бойченко.