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Война / Мариуполь / Армия

Азовсталь - началась эвакуация

21:45, 16 май 2022
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В сети появились кадры с первыми тяжелоранеными  бойцами «Азова», которых сегодня эвакуировали из «Азовстали» 

Сначала об этом стали сообщать пропагандистским СМИ оккупантов. После подтвердили информацию об эвакуации с украинской стороны неофициально.

В министерстве обороны России уже обнародовали сообщения об эвакуации. 

Накануне командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к украинцам:

Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться и подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения

Советник президента Алексей Арестович отказался комментировать тему «Азовстали». Анонсировал, что в вечернем обращении всё прокомментирует Президент.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко написал, что на "Азовстала" уже погибли 15 женщин - военные и медики.

«На Азовстали уже погибли 15 молодых женщин – военных, медицинских работников. Это трагедия для всего украинского народа. Это лучшие из нас, настоящие герои. Мы должны сделать все для их спасения. В минувшую субботу депутаты Мариупольского городского совета обратились в МИД Украины с просьбой задействовать все международные инструменты по спасению украинских защитников и проведению операции extraction. Будем бороться за жизнь наших военных, как и они сражаются за наш город», - сказал мэр.

Он также отметил, что на "Азовстали" военные находятся целыми семьями. Они вместе защищают, вместе поддерживают друг друга и вместе, к сожалению, гибнут.
"Мир должен сделать все для того, чтобы спасти наших героев", – подчеркнул Бойченко.



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