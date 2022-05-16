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Политика / Польша / Скандал

Украинская журналистка покинула Варшаву из-за угроз

21:29, 16 май 2022
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Угрозы начали поступать после обливания российского посла искусственной кровью

Украинская журналистка и медиаэкспертка Института массовой информации Ирина Земляна вынуждена была покинуть Варшаву. После акции 9 мая, во время которой российский посол Сергей Андреев был облит искусственной кровью, ей начали поступать угрозы. В понедельник, 16 мая, на своей странице в Facebook Ирина Земляна сообщила, что она вынуждена была под охраной покинуть Варшаву. Также она отметила, что ее фамилия попала в российскую базу «военных преступников».

«Россияне оказались очень нежными, и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом, потому что около меня стоял. Мне приходят тысячи сообщений с угрозами. Такой массированной атаки я никогда не видела в своей жизни. Также меня добавили к российской базе «военных преступников», – написала Земляна.


Также она отметила, что в первые часы после акции все ее данные, а именно номер паспорта, адрес проживания в Украине, номер телефона, e-mail, все аккаунты в соцсетях были выложены в российские Telegram-каналы с призывом об уничтожении. Она уже получила очень много оскорблений в свой адрес с угрозами убить, покалечить и изнасиловать.


«Вместе со своим адвокатом я заявила обо всех угрозах польской полиции. Там считают, что ситуация серьезная. Я была вынуждена под охраной покинуть Варшаву, ведь находиться там небезопасно. По настоянию тех, кто занимается моей безопасностью, я не могу давать никаких комментариев на эту тему. Никогда не думала, что мне придется бежать дважды», – сообщила Ирина Земляна.

Напомним, 9 мая, в Варшаве российского посла Сергея Андреева облили красной краской, когда он пытался возложить цветы на кладбище советских солдат. После акции польская полиция задержала активистку Ирину Земляну. 10 мая журналистка сообщила, что начала получать угрозы в свой адрес.


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