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Скандал / Война / Криминал

Главный врач Жовковской районной больницы делал справки для уклоняющихся

13:41, 16 май 2022
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Врача задержали при получении 1000 долларов взятки

Главного врача Жовковской районной больницы Ореста Бакума задержали на взятке. О задержании в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе СБУ, полиции и прокуратуры. Согласно информации правоохранителей, задержанный врач злоупотреблял своим служебным положением и за деньги выдавал справки для тех мужчин, которые хотели избежать мобилизации и уехать за границу.

Правоохранители не разглашают фамилию задержанного, но из собственных источников в правоохранительных органах удалось узнать, что задержанный – главный врач Жовковской районной больницы Орест Бакум.

Как установило следствие, Орест Бакум злоупотребляя своим служебным положением оформлял мужчинам справки во избежание мобилизации. Врача задержали с поличным в Жовкве, когда пациент передавал ему 1000 долларов взятки.

«Задержанный, злоупотребляя служебным положением, получил неправомерную выгоду у военнообязанного мужчины за оформление медицинской документации, предоставляющей поэтому право избегания мобилизации в Вооруженные силы Украины и право на беспрепятственный выезд за пределы государства в условиях военного положения», – говорится в сообщении

Орест Бакума задержали и выдвинули ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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