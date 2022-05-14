Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие

В Украине сохраняется дефицит топлива во многих городах. Бензина почти нет, а цены на него высокие. Кроме того, на заправках стоят огромные очереди.

Какая ситуация с топливом по состоянию на 14 мая в Киеве, Днепре, Харькове, Николаеве, Полтаве, Херсоне, Сумах и Кропивницком, сообщает "Днепр областной".

Киев: Бензина почти нет. Работает всего несколько заправок, на них – километровые очереди. Газ в столице стоит 31–38 гривен.

Днепр: газ есть только на 25% заправках. Цены на него от 33 до 43 гривен за литр. Бензин сейчас есть всего на одной АЗС. А92 стоит 36 гривен. Другого бензина нет.

Харьков: с топливом большая проблема.

Николаев: Бензин и дизельное топливо по 70 гривен, газ - 36 гривен. Дешевле ДП в городе - 63 гривны за литр.

Полтава: В Полтавской области редко можно найти горючее, в городе оно стоит по 60-70 гривен за литр, есть только на нескольких заправках.

Херсон: бензин только из оккупированного Крыма или у перекупщиков по 30-60 гривен за литр.

Суммы: Бензин продают только по талонам или военным. Иногда люди покупают топливо у перекупщиков.

Кропивницкий: Бензин не продают вообще. Только на заправках "Окко" остались газ и ДП. Цена бензина – 70 гривен за литр у перекупщиков. На заправках горючего нет.

Напомним, в Полтаве из-за проблем с горючим общественный транспорт в городе работает не в полном составе. А мэр Ивано-Франковска призвал горожан пересаживаться на велосипеды и ходить пешком из-за дефицита топлива.