"Поддержать"
Тренды:
Новости
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении
Новости Новой Каховки - мэр вернулся к своим обязанностям, задержали футбольного тренера, а депутаты переходят на сторону оккупантов
Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей
"Азов" уничтожил 6000 россиян в Мариуполе
Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложны, результат может не удовлетворить всех
Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС
Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников
Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май
«Если бы россияне начали со Львовщины, наши бы тоже бросились»
Все новости
Война / Армия

В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги

14:09, 14 май 2022
72
Версия для печати

В Мелитополь, временно оккупированный военными преступниками РФ, доставили несколько десятков оккупантов с огнестрельными ранениями ног. Причиной тому мог стать самострел.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской военной администрации.

Как сообщается, оккупанты могли самостоятельно выстрелить себе в ноги из-за неумелого использования оружия.

"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий произошедшего - самострел из-за неумелого обращения с оружием", - говорится в Запорожской военной администрации.

Сегодня утром у машины орков посетили Кирилловку на базу отдыха "Салют", и заявили, что теперь она принадлежит им. База отдыха "Салют" находится в самом центре Кирилловки. Имеет базу Мелитопольский государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного.

Из года в год база открывала свои двери для всех желающих, а также приобрести путевки со скидкой могли сотрудники университета и студенты-отличники. Теперь, когда база находится в распоряжении солдат РФ, мелитопольцам придется выбирать другие места отдыха.

Хотя, честно говоря, подавляющему большинству местных жителей, оставшихся на оккупированной территории, точно не до отдыха на берегу моря. Впрочем, рашистам тоже осталось недолго наслаждаться благами Мелитопольщины.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще