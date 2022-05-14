В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги

В Мелитополь, временно оккупированный военными преступниками РФ, доставили несколько десятков оккупантов с огнестрельными ранениями ног. Причиной тому мог стать самострел.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской военной администрации.

Как сообщается, оккупанты могли самостоятельно выстрелить себе в ноги из-за неумелого использования оружия.

"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий произошедшего - самострел из-за неумелого обращения с оружием", - говорится в Запорожской военной администрации.

Сегодня утром у машины орков посетили Кирилловку на базу отдыха "Салют", и заявили, что теперь она принадлежит им. База отдыха "Салют" находится в самом центре Кирилловки. Имеет базу Мелитопольский государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного.

Из года в год база открывала свои двери для всех желающих, а также приобрести путевки со скидкой могли сотрудники университета и студенты-отличники. Теперь, когда база находится в распоряжении солдат РФ, мелитопольцам придется выбирать другие места отдыха.

Хотя, честно говоря, подавляющему большинству местных жителей, оставшихся на оккупированной территории, точно не до отдыха на берегу моря. Впрочем, рашистам тоже осталось недолго наслаждаться благами Мелитопольщины.