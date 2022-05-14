"Поддержать"
Тренды:
Новости
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении
Новости Новой Каховки - мэр вернулся к своим обязанностям, задержали футбольного тренера, а депутаты переходят на сторону оккупантов
Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей
"Азов" уничтожил 6000 россиян в Мариуполе
Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложны, результат может не удовлетворить всех
Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС
Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников
Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май
«Если бы россияне начали со Львовщины, наши бы тоже бросились»
Все новости
Политика / Война

Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России

13:51, 14 май 2022
73
Версия для печати

Активные танковые бои, перестрелки из автоматов и дымовые занавесы в финских лесах стоят не так давно.

Последние несколько недель финские солдаты учатся сами, а также совместно с военными США, Великобритании, Эстонии давать отпор потенциальному врагу – России.

Особенно упорно начали после того, как президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин обратились к законодателям, чтобы те без промедлений проголосовали за подачу заявки на членство в НАТО. О том же заявила и соседняя Швеция. Для России вступление первой отмечает потеря контроля над Балтийским морем. Второй – что граница со странами НАТО возрастет еще на 1 343 км, а потому при условии вступления станет 2 600 км.

"Финляндия является поставщиком региональной безопасности и еще больше усилит НАТО как будущего союзника", - подчеркнул министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто.

На русско-финской границе и в отношениях с агрессивным соседом повеяло холодом. Кремль в присущей ему манере начал угрожать войной. Кстати, именно о войне у финнов уже более 80 лет есть коллективная память. Советский союз напал на них в 1939 году. Время проходит, а методы не меняются: тогда советский союз обвинил финнов в обстреле своей территории. После года войны Финляндия потеряла десятую часть своей территории. Эти события все время напоминают, что России нельзя доверять.

После нападения России на Украину - подавно. За три месяца войны в Украине финны поняли, что хотят в НАТО. За вступление в альянс высказалось около 80% людей.

В стране усвоили урок: хочешь мира – готовься к войне. Здесь, как и в Украине, есть срочная служба. Военные учения имеют более миллиона финнов. На маневрах сейчас они оттачивают навыки владения полуавтоматическим оружием. "Я думаю, что урок состоит в том, чтобы быть готовым к любым ситуациям, которые могут возникнуть, и предпринять любые действия, которые вы можете предпринять, чтобы подготовиться, пройти подготовку и организоваться", - считает резервист Макс Каар.

Готовятся и военторги. В одном, который называется "Варустелека", продажи уже пошли в гору. Сейчас запасаются гражданские. Кто-то покупает спальные мешки, аптечки, кто-то заказывает бронежилеты и даже боеприпасы. "Люди действительно активно готовятся к наступлению России. Люди хотят действовать. Они хотят что-то сделать, чтобы почувствовать, что они могут предотвратить плохие события", - директор по закупкам военторга Элина Хаме.

По всей стране начались проверки бомбоубежищ. В Хельсинки, имеющем население 650 тысяч, мест в укрытиях есть на треть больше - 900 тысяч. Один из них выглядит так: бассейн со стенами словно где-то в пещере. При необходимости, стоит только воду спустить и он легко превратится в бомбоубежище, приютившее четыре тысячи людей. Над укрытием – 15 метров гранитной породы. Дверь также выдержит мощный удар.

"Мы готовились к этому долгое время. У нас опыт. Если что-нибудь случится необычное - мы не будем парализованы", - подчеркивает Томми Раске, представитель департамента.

К слову, приграничные городки неохотно говорят о войне. Но на всякий случай запасаются едой на 72 часа.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще