Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России

Активные танковые бои, перестрелки из автоматов и дымовые занавесы в финских лесах стоят не так давно.

Последние несколько недель финские солдаты учатся сами, а также совместно с военными США, Великобритании, Эстонии давать отпор потенциальному врагу – России.

Особенно упорно начали после того, как президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин обратились к законодателям, чтобы те без промедлений проголосовали за подачу заявки на членство в НАТО. О том же заявила и соседняя Швеция. Для России вступление первой отмечает потеря контроля над Балтийским морем. Второй – что граница со странами НАТО возрастет еще на 1 343 км, а потому при условии вступления станет 2 600 км.

"Финляндия является поставщиком региональной безопасности и еще больше усилит НАТО как будущего союзника", - подчеркнул министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто.

На русско-финской границе и в отношениях с агрессивным соседом повеяло холодом. Кремль в присущей ему манере начал угрожать войной. Кстати, именно о войне у финнов уже более 80 лет есть коллективная память. Советский союз напал на них в 1939 году. Время проходит, а методы не меняются: тогда советский союз обвинил финнов в обстреле своей территории. После года войны Финляндия потеряла десятую часть своей территории. Эти события все время напоминают, что России нельзя доверять.

После нападения России на Украину - подавно. За три месяца войны в Украине финны поняли, что хотят в НАТО. За вступление в альянс высказалось около 80% людей.

В стране усвоили урок: хочешь мира – готовься к войне. Здесь, как и в Украине, есть срочная служба. Военные учения имеют более миллиона финнов. На маневрах сейчас они оттачивают навыки владения полуавтоматическим оружием. "Я думаю, что урок состоит в том, чтобы быть готовым к любым ситуациям, которые могут возникнуть, и предпринять любые действия, которые вы можете предпринять, чтобы подготовиться, пройти подготовку и организоваться", - считает резервист Макс Каар.

Готовятся и военторги. В одном, который называется "Варустелека", продажи уже пошли в гору. Сейчас запасаются гражданские. Кто-то покупает спальные мешки, аптечки, кто-то заказывает бронежилеты и даже боеприпасы. "Люди действительно активно готовятся к наступлению России. Люди хотят действовать. Они хотят что-то сделать, чтобы почувствовать, что они могут предотвратить плохие события", - директор по закупкам военторга Элина Хаме.

По всей стране начались проверки бомбоубежищ. В Хельсинки, имеющем население 650 тысяч, мест в укрытиях есть на треть больше - 900 тысяч. Один из них выглядит так: бассейн со стенами словно где-то в пещере. При необходимости, стоит только воду спустить и он легко превратится в бомбоубежище, приютившее четыре тысячи людей. Над укрытием – 15 метров гранитной породы. Дверь также выдержит мощный удар.

"Мы готовились к этому долгое время. У нас опыт. Если что-нибудь случится необычное - мы не будем парализованы", - подчеркивает Томми Раске, представитель департамента.

К слову, приграничные городки неохотно говорят о войне. Но на всякий случай запасаются едой на 72 часа.