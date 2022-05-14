"Поддержать"
Тренды:
Новости
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении
Новости Новой Каховки - мэр вернулся к своим обязанностям, задержали футбольного тренера, а депутаты переходят на сторону оккупантов
Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей
"Азов" уничтожил 6000 россиян в Мариуполе
Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложны, результат может не удовлетворить всех
Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС
Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников
Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май
«Если бы россияне начали со Львовщины, наши бы тоже бросились»
Все новости
Политика / Энергетика / Война

Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года

13:43, 14 май 2022
80
Версия для печати

Оккупанты надеются, что энергетический кризис в мире, который может возникнуть ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с Москвой.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в эфире телемарафона "Единые новости".

"Россияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему - согласно их расчетам, поближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и проблемы серьезные с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что нужно договариваться с РФ, и если они (оккупанты – ред.) продержатся до конца года, тогда они ожидают, что с ними будут договариваться о том, что они требуют", - объяснил Андрусов.

Напомним, оператор национальной энергосистемы Финляндии Fingrid подтвердил, что в страну больше не поступает электроэнергия из России. Вице-президент Fingrid Рейма Пайвинен убеждена, что "серьезных проблем не возникнет", поскольку Финляндия собирается компенсировать потери путем импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.

Вероятной причиной отключения стала неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию с 6 мая. В России говорят, что такое произошло якобы "впервые за более чем 20 лет".

Отмечается, что на электроэнергию из России приходится около 10% от общего потребления Финляндии. О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию от 14 мая накануне сообщила "дочка" российской компании Интер РАО - RАО Nordic.

Следует отметить, что окончательное отключение Финляндии произошло после того, как Хельсинки подтвердили свое намерение подать заявку на вступление в НАТО.

Напомним, в апреле Москва заявила, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО может разместить ракеты с ядерным оружием на территории России в Калининградской области, граничащей со странами членами НАТО - Польшей и Литвой на Балтийском море.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще