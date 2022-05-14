Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года

Оккупанты надеются, что энергетический кризис в мире, который может возникнуть ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с Москвой.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в эфире телемарафона "Единые новости".

"Россияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему - согласно их расчетам, поближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и проблемы серьезные с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что нужно договариваться с РФ, и если они (оккупанты – ред.) продержатся до конца года, тогда они ожидают, что с ними будут договариваться о том, что они требуют", - объяснил Андрусов.

Напомним, оператор национальной энергосистемы Финляндии Fingrid подтвердил, что в страну больше не поступает электроэнергия из России. Вице-президент Fingrid Рейма Пайвинен убеждена, что "серьезных проблем не возникнет", поскольку Финляндия собирается компенсировать потери путем импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.

Вероятной причиной отключения стала неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию с 6 мая. В России говорят, что такое произошло якобы "впервые за более чем 20 лет".

Отмечается, что на электроэнергию из России приходится около 10% от общего потребления Финляндии. О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию от 14 мая накануне сообщила "дочка" российской компании Интер РАО - RАО Nordic.

Следует отметить, что окончательное отключение Финляндии произошло после того, как Хельсинки подтвердили свое намерение подать заявку на вступление в НАТО.

Напомним, в апреле Москва заявила, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО может разместить ракеты с ядерным оружием на территории России в Калининградской области, граничащей со странами членами НАТО - Польшей и Литвой на Балтийском море.