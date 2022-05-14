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Война / Армия / Харьков

ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении

13:31, 14 май 2022
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О контрнаступлении сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Изюмское направление важно для врага, чтобы в дальнейшем взять в кольцо наши войска и наступать на Славянск и Краматорск. Но план врага провалится, ведь ВСУ показывают оккупантам, кто здесь хозяин.

Прошедшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, однако сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области.

Олег Синегубов отметил, что от обстрелов кафиров страдают Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовая Харьковской области.

"Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", - подчеркнул он.

Он также призвал жителей освобожденных населенных пунктов не спешить возвращаться домой, сколько, отступая, враг заменял абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати. Сейчас идет тщательная работа по разминированию.


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