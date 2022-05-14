Новости Новой Каховки - мэр вернулся к своим обязанностям, задержали футбольного тренера, а депутаты переходят на сторону оккупантов

В Новой Каховке исчезла спортивная тренер и судья Ирина Петрова. Информация об этом появилась на официальной странице Каховской территориальной громады в социальной сети.

Сообщается, что 9 мая к дому 38-летней женщины (на проспекте Днепровском), примерно в 16 часов, подошла группа незнакомых ей мужчин. Все они были в гражданской одежде, с георгиевскими лентами. По свидетельству очевидцев, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Встретив у подъезда Ирину Петрову, они силой повели ее отделение полиции. Возможной причиной задержания спортивного тренера и судьи стал ее отказ судить спортивные соревнования. Известно, что накануне в Новой Каховке был открыт турнир по футболу, инициатором которого стали депутат Херсонского облсовета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский и гауляйтер, новый «глава» города Владимир Леонов. Сегодня появилась информация о том, что Ирину Петрову освободили из полиции.

12 мая мэр Новой Каховки Владимир Коваленко приступил к исполнению своих обязанностей после краткосрочного отпуска.

Двухнедельный отпуск был связан, прежде всего, с состоянием здоровья, нужно было пройти определенный курс лечения. Территорию города он не покидал, а его обязанности выполнял первый заместитель городского головы Олег Тарабака.



Как сообщил городской голова, ситуацию в общине он отслеживал ежедневно. В настоящее время город Новая Каховка, села и поселки общины обеспечены электро- и газоснабжением. Вода подается бесперебойно во всех населенных пунктах (кроме отдельных разрешаемых аварийных ситуаций). Коммунальные предприятия и службы выполняют, по мере возможности, свои функциональные обязанности, за что большое спасибо их руководителям и работникам.



Одним из самых больших проблемных вопросов сегодня остается невозможность своевременной выплаты пенсии пенсионерам, получающим средства с помощью почтальонов "Укрпочты". Он традиционно тяжелый, но власть будет пытаться все сделать для его решения. Мэр вновь вынужден обратиться к предпринимателям города с просьбой инкассировать выручку в Новокаховском отделении "Укрпочты" для накопления определенных средств на выдачу майской пенсии жителям общины.

Сотрудник Новокаховского городского совета, экс поселковый председатель Днепрян Роман Пашкевич начал сотрудничать с российскими оккупантами. В 2012-2014 годах он был помощником народного депутата от партии регионов Николая Дмитрука.

Вывезенных жителей Мариуполя военные РФ удерживают в фильтрационном лагере в помещении школы в Казачьем близ Новой Каховки. Об этом рассказали в телеграмм-канале «Добрый вечер, мы из Херсона».