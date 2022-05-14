Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей

В Бердянске оккупанты похитили педагога. По сообщениям в социальных сетях, утром 13 мая российские военные похитили из собственного дома учительницу украинского языка и литературы ОШ №3 Ольгу Владимировну Николаеву.

Учащаются сообщения о том, что орки устраивают рейды по домам бердянцев.

Орки ищут квартиры и дома выехавших с оккупированной территории. Пока известно, что такие обходы проводятся в Центральной части города, на Бердянской косе, а также были случаи и в Нагорной части города. По непроверенной информации, если рашистам трижды не открывают двери, то они составляют «протокол» о принудительном изломе.

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