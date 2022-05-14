Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей

В Бердянске оккупанты похитили педагога. По сообщениям в социальных сетях, утром 13 мая российские военные похитили из собственного дома учительницу украинского языка и литературы ОШ №3 Ольгу Владимировну Николаеву.
Учащаются сообщения о том, что орки устраивают рейды по домам бердянцев.
Орки ищут квартиры и дома выехавших с оккупированной территории. Пока известно, что такие обходы проводятся в Центральной части города, на Бердянской косе, а также были случаи и в Нагорной части города. По непроверенной информации, если рашистам трижды не открывают двери, то они составляют «протокол» о принудительном изломе.
Орки ищут квартиры и дома выехавших с оккупированной территории. Пока известно, что такие обходы проводятся в Центральной части города, на Бердянской косе, а также были случаи и в Нагорной части города. По непроверенной информации, если рашистам трижды не открывают двери, то они составляют «протокол» о принудительном изломе.
Бердянский информационно-гуманитарный Центр заработал в Запорожье. Первые итоги
За три дня работы в центр обратилось больше 300 бердянцев. Каждый второй приходит в Центр, чтобы предложить свою помощь! Бердянцы очень волнуются за всех, кто остался в городе и готовы сделать все возможное, чтобы им помочь. Благодарны каждому!
Также около 100 семей бердянцев, которые выехали из города и оказались в сложных бытовых условиях, получили гуманитарную помощь в виде продуктов питания, средств гигиены, детского питания, памперсов и прочего.
Совместными усилиями подготовили для отправки в Бердянск самые необходимые лекарства, продукты и средства первой необходимости, которые будут переданы волонтёрам.
Работает телефонная горячая линия, куда обращаются бердянцы с самыми разными вопросами. С каждым стараются разобраться и дать развёрнутый ответ или консультацию. А это более сотни обращений в день.
Также в Центре помогают с оформлением различных документов.
Да и просто за эти дни Центр стал местом общения и обмена информацией о родном городе.