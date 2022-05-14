"Азов" уничтожил 6000 россиян в Мариуполе

Бойцы отряда спецназа «Азов» с начала полномасштабной войны в Украине уничтожили 6000 российских военных и более 100 единиц бронетехники. Об этом сообщил заместитель командира «Азова» Святослав Паламарь.

По словам Паламара, к моменту вторжения россиян в Мариуполь их численность существенно превосходила число украинских военных и составляла около 14 000 человек. Защитникам Мариуполя удалось уничтожить около 6000 военных РФ, в том числе одного генерала.

Также, сообщил Святослав Паламарь, украинские военные уничтожили 78 танков и около 100 единиц бронетехники.

Заместитель командира «Азова» также назвал подразделения войск России, участвующих в штурме украинских военных в Мариуполе:

150 мотострелковая дивизия,

168 танковый полк,

183 бригада ВДВ,

346 бригада ГРУ,

22 бригада ГРУ,

9 полк морской пехоты «ДНР»,

810 бригада морской пехоты,

155 бригада морской пехоты,

наемники Вагнера и другие боевики из других территорий РФ и Кавказа.

«Нам на самом деле очень не хватает все это время ни средств ПВО, которые бы нам дали возможность подбивать самолеты, не хватает противокорабельных средств, которыми мы могли бы подбить корабли. Но все же наши ребята все это время выстояли и мы продолжаем сопротивляться. Враг циничен, не соблюдает никаких международных конвенций, зная, что сейчас на территории "Азовстали" находится около 600 раненых бойцов, он продолжает сбрасывать бомбы на военный госпиталь», – рассказал Святослав Паламар.

Он заявил, что, несмотря на нехватку медикаментов, пищи, воды военные, которые сейчас находятся на территории «Азовстали», продолжают отражать атаки врага и сопротивляться россиянам.