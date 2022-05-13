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Политика / Война

Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС

22:49, 13 май 2022
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Теперь Лавров говорит, что это может быть опасно.

Россия сомневается в "безопасности" вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает российский "Интерфакс".

"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но невиновность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", – сказал он журналистам в Душанбе, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.

По словам министра, "ЕС с конструктивной экономической платформы, которой он создавался, превратился в агрессивного, воинственного игрока, уже заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Накануне первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась, став ближе к позиции по вступлению Украины в НАТО, потому что в Москве теперь "не видят разницы ".

Ранее Москва выступала категорически против вступления нашего государства в НАТО. Но по Евросоюзу такая риторика не звучала.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, одним из письменных предложений Киева на переговорах с РФ в Стамбуле была формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремления Украины вступить в Европейский союз", - зачитал тогда Мединское предложение Украины. 


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