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Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май
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Общество / Энергетика / Транспорт

Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май

21:57, 13 май 2022
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Сети автозаправочных станций законтрактовали необходимый объем импортного горючего на май, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Согласно обновленным и уточненным прогнозам, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Можем констатировать, что такой же объем импорта уже законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос – в логистике: вовремя завезти весь объем в Украину ", – сказала она, открывая заседание правительства в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Ситуация со снабжением горючего непростая, но контролируемая: удается наполнить рынок нефтепродуктами для немедленного пользования, но нужно накопить запасы, отметила Свириденко.

"Сегодня у нас запасов бензина - на пять дней, дизеля - на три дня, тогда как при нормальной работе операторов эти запасы должны составлять 15 дней минимум. Когда нам удастся достичь уровня остатков топлива у операторов до 15 дней вперед, вопрос об очереди снимется само собой", – отметила она.

Однако Свириденко отметила, что некоторые заправочные станции устанавливают цены выше установленного государством максимума.

"Это 60-70 грн за литр. Это, на наш взгляд, спекуляция. Мы расцениваем такие действия как мародерство. Правительство предоставило ОВА полномочия контролировать это, мы будем жестко реагировать на это", - отметила первый вице-премьер.


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