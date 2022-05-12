«Если бы россияне начали со Львовщины, наши бы тоже бросились»

Пока бойцы львовской 103-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ на фронте, их жены, сестры и матери «воюют» на Львовщине. Женщины пишут многочисленные гневные сообщения в соцсетях, устраивают митинги в районах и под стенами Львовской ОВА. Заявляют, что их мужчины обманули – вместо обороны Львовщины, их неподготовленными и ненадлежаще вооруженными отправили на восток.

Когда же ситуация получила общественную огласку, руководство Сил ТрО организовало встречу с родственниками бойцов.

Жены и родственники бойцов 103 бригады собрались вечером 11 мая в переполненном зале Дома офицеров во Львове. Вместо предварительно анонсированного командующего Сил терробороны Юрия Галушкина на встречу прибыл его советник, экс-нардеп Виталий Куприй вместе с помощницей. Виталий Куприй сразу предупредил, что ничего самостоятельно не решает, а только по итогам встречи докладывает командованию о ее результатах.

На обсуждение проблем выделил час. Первые полчаса организаторам более-менее удалось удержать внимание зала, где собралось более 200 женщин. Впоследствии инициативу в свои руки взяли женщины, наконец разговор перешел в крики и плачи. В начале встречи часть собравшихся сразу включили на телефонах видеозапись, а некоторые делали замечания – не снимать, однако съемка продолжилась.

Комиссованные на фронте?

Виталий Куприй начал с проблемы возможного присутствия в составе 103-й бригады лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья. «Одна из первых проблем, которые нам озвучивают, это то, что во время мобилизации в первые дни войны, когда люди на волне патриотизма заполнили военкоматы, не было соответствующих военно-врачебных комиссий. И некоторые из них с плохим состоянием здоровья, возможно, непригодны к военной службе, попали в ВСУ», – сказал Виталий Куприй, пообещав, что «будут разбираться».

В поиске виновников и их наказание сразу предложил родственникам обращаться с заявлениями в милицию. Непригодным к военной службе бойцам посоветовал писать рапорты командиру, после чего их направят в госпиталь, где проведут военно-врачебную комиссию и только после получения соответствующих выводов демобилизуют.

Если на рапорты не будут реагировать командиры, Виталий Куприй говорит обращаться лично к нему – продиктовал свой телефон, указанный на его странице Facebook. Во время разговора женщины успели проверить названный Куприем номер телефона – абонент оказался вне зоны досягаемости, что возмутило часть собравшихся. На следующий день ZAXID.NET несколько раз пытался дозвониться по указанному Куприем номеру – на звонки никто не отвечал.

«Минимум, что можно сделать – забрать людей, непригодных к военной службе», – подытожил первый блок разговора Виталий Куприй.

Присутствующие интересовались, куда направят ребят на обследование, на что Куприй объяснил, что это будет ближайший от их места нахождения военный госпиталь. Залом пролетело недовольство: «Почему не во Львов?!». Также родственники бойцов жаловались на ненадлежащее медицинское обслуживание в бригаде. Советник командующего Сил ТрО заверил, что зафиксировал проблему.

Законность пребывания бригады на фронте

Более эмоциональным было обсуждение законности отправления львовской бригады ТРО в зону боевых действий. Родственники бойцов аргументировали, что внесенные Верховной Радой 3 мая изменения в закон «Об основах национального сопротивления», которые предусматривают привлечение подразделений терробороны в зону ведения боевых действий, не вступили в действие, поскольку закон еще не подписал президент. Поэтому требовали объяснений, по каким основаниям их близких еще в конце апреля отправили на фронт.

На это Виталий Куприй объяснил, что действующий закон (п.2 ст. 20 ЗУ «Об основах национального сопротивления») с изменениями от 27 января предусматривает, что по определенным основаниям по решению главнокомандующего ВСУ батальоны ТРО могут привлекаться к боевым действиям за пределами своих регионов. .

Такое объяснение зал встретил вопросами: "На нулевые позиции?!". «Эта норма вступила в силу за неделю до войны (19 февраля). Многие не знали об этих изменениях», – попытался объяснить Куприй.

«По нулю» – это наиболее острая проблема. Я ее знаю, поставил себе пять восклицательных знаков, – пытался он дальше успокоить присутствующих. – Я считаю, что в связи с возможной ненадлежащей подготовкой нельзя было так. Но когда была оборона Киева, все подразделения терробороны были переданы в подчинение генералу Александру Сырскому (командующему обороной Киева), наш командир не имел на это никакого влияния. Поэтому задаю вопрос о том, чтобы оказавшихся там вывести на учебу или отдых».

«Какой отдых, они должны быть здесь!» – возмущенно среагировал зал. На это Виталий Куприй ответил коротко: «Этот вопрос к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному».

О том, что батальоны терробороны могут привлекаться к выполнению задач за пределами Львовской области в интервью еще в конце января рассказывал командир 103-й бригады Валерий Курко. На встрече в Доме офицеров досталось заочно и ему даже прозвучала информация об отстранении его от должности. Однако Виталий Куприй ее не подтвердил.

Воюет «женский батальон»

Дальше разговор утратил логическую последовательность и тактичность. Женщины приняли инициативу в свои руки. Чуть ли не каждая из присутствующих пыталась сообщить какую-то личную или услышанную от кого-то историю по поводу 103-й бригады и проявить свою осведомленность о тонкостях пребывания мужчин на фронте.

«У них был преступный приказ без оружия передвигаться в сторону врага. А там рельефная местность, их накрыли из артиллерии. Они с врагом через реку общаются. Без оружия против современной техники врага! Авиабомбы, авианалеты!»;

«Почему они по документам находятся на расчистке завалов в Днепре, а на самом деле на фронте?!»;

«Почему атошники сидят дома, а наших неопытных забрали?!»;

«Для чего нам ВСУ, если набирают ребят с палками, автоматами Калашникова?!», – звучало из зала.

Время от времени одна из участниц пыталась успокоить присутствующих: «Девчонки, тихо! Мы пришли сюда поговорить, а не кричать! или резче: «Девушки, закройте рот!».

«Кто отдал приказ передвигаться на «ноль»? Я уверен, что это не терроборона. Мы хотим забрать с «нуля», кто болен – демобилизовать», – попытался вставить фразу Виталий Куприй.

«Вы сравниваете начало войны, территориальную оборону Киева, когда российские захватчики подло ночью пришли. Если бы они начали отсюда, наши ребята тоже так поступали бы. Каждый человек на своем месте знает улочки, каждый кустик. Соответственно наши тоже бы бросились, потому что это защита своих родных», – заявила жена одного из бойцов ТрО.

«Они поехали туда на своих машинах, не получили горючего, им посоветовали самостоятельно заправлять», «Когда привезли, они просидели 4 часа в ямах с автоматами. И главное – стреляли в своих отступающих. Хорошо, что обошлось без жертв. У них нет смысла. Когда волонтеры привезли рации, штаб батальона те рации унес», «Ребята неподготовлены и деморализованы. Были два раза в полигоне, их учили копать блиндажи и окопы. А теперь бросили наших детей «на мясо», обманули», – продолжало раздаваться из зала.

Одна из присутствующих подчеркнула: «Есть предложение: ребят увести из зоны боевых действий, провести с ними психологическую работу. Мне рассказывали, что были случаи, когда приехали на разборки и приставили парню пистолет к голове».

Такие обвинения Виталий Куприй даже не комментировал, только советовал писать заявления о преступлении.

Главное требование – вернуть 103 бригаду на Львовщину

В какой-то момент советник командующего Сил ТрО отметил, что законом предусмотрены две разные структуры – территориальная оборона в составе ВСУ и добровольческие формирования территориальных общин. Последние не относятся к ВСУ и не получают жалованья. По его мнению, в первые дни войны некоторые, не разобравшись, ушли в ТРО, а не в добровольческие формирования. Поэтому на фронте оказались люди, психологически не готовые воевать.

Напомним, что бойцы терробороны получают плату на уровне с ВСУ – по 100 тыс. грн в зоне боевых действий, а на Львовщине – по 13-15 тыс. грн. Однако вопрос денежного довольствия на встрече в Доме офицеров не поднимался.

В конце встречи жены и матери категорически заявили, что требуют вернуть их мужей и сыновей на Львовщину. В противном случае будут продолжать митинговать во Львове, поедут в Киев и даже будут обращаться в международные инстанции. Со своей стороны Виталий Куприй пообещал как можно быстрее проинформировать командование Сил ТрО о сложившейся ситуации, чтобы вывести бригаду на обучение.

Виталий Куприй пытался завершить встречу и уложиться в час: «Пожалуйста, я в больнице. У меня защемила шея и спина, я едва стою». «Да ты что?!», – прозвучало в ответ, вместо ожидаемого сострадания.

«Когда наши мужчины шли в ТРО – почему их не предупредили, что они пойдут через месяц туда? Что вы с ними сделали? Вы их обманули! Домой!», – настаивала одна из присутствующих. Зал поддержал женщину дружеским скандированием: «Домой! Домой! Домой!". С таким громким призывом все начали расходиться домой.

А уже на следующий день «женский батальон» 103-й бригады снова вышел на пикет у стен ЛОВА.

Источник: zaxid.net