Как оккупанты "налаживают" жизнь в Мариуполе

Оккупанты пока не смогли подать в Мариуполь ни воду, ни свет, ни газ. Тем не менее, они пытаются начать торговлю в городе, а также начинают собирать данные для социальных выплат пенсионерам.

Как сообщают остающиеся в Мариуполе мариупольцы по городу развешаны объявления о начале работы Пенсиного фонда самопровозглашенной "республики":

Начал работу Пенсионный фонд ДНР, где граждане могут подать документы на оформление пенсии. В конце мая будет осуществлена ​​выплата пособия за март, апрель и май в размере 7800 руб.

То есть пенсионеров в Мариуполе оккупанты хоть каким-то образом поддерживают. Самая сложная ситуация сейчас с работой.

Центр занятости так называемой народной республике предлагает только два вида заработка: работа по разборке завалов и информационному обеспечению. Завтра также оккупанты собирают работников ММК им Ильича на общее собрание, хотя вряд ли речь будет идти о возобновлении работы меткомбината. Скорее всего, будут пытаться восстановить ремонтные базы.

А вот торговля действительно оживилась. В Мариуполе работают два магазина на генераторах, также начали работу продуктовые рынки.

Также в Мариуполе на базе областной больницы начали прием врачи-терапевты и педиатры. По информации жителей города, врачей привозят из Донецка. Там они и живут в больнице. Но прием по своему профилю ведут достаточно профессионально. И главное - выдают лекарство, которое назначают, потому что аптеки в Мариуполе до сих пор не работают.

При сложных заболеваниях мариупольцев направляют в оккупированный Донецк. В Мариуполе такая помощь пока невозможна.

Источник: 0629.com.ua