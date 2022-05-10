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Война / Запорожье

Жителей Гуляйполя мэр просит эвакуироваться

17:37, 10 май 2022
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Жителей Гуляйпольской территориальной громады городской голова Сергей Ярмак призывает эвакуироваться. Об этом стало известно из сообщения представительницы Гуляйпольской территориальной громады Анны Сакун.

По словам мэра, ситуация остается достаточно сложной, боевые действия не прекращаются.

Прошу вас эвакуироваться и сделать это максимально быстро, - написано в сообщении. 

О ситуации во временно оккупированных городах, районах и селах Запорожской области во время информационного марафона сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

По его словам, в регионе участились случаи похищений. С начала войны оккупанты похитили 270 людей. По словам Старуха, начали замечать следующее. Если оккупанты похищают бизнесмена, то с целью получить за это деньги. Если похищают главу района или города политического руководителя, то хотят подорвать систему управления. Благодаря результативным действиям ВСУ в Запорожской области, оккупанты продолжают нести потери. Сейчас у них начинается «кадровый голод».

На временно оккупированных территориях Запорожской области развивается партизанское движение. Партизаны ранили 45 оккупантов и уничтожили еще пятерых.

Также ВСУ в Запорожской области уничтожили личный состав войск оккупанта. Украинские военные уничтожили 6 рашистов и ранили еще 20. Также сообщалось о том, что в Пологах Запорожской области оккупанты расстреляли свои машины, чтобы не ехать на фронт.  Сделали они это с единственной целью: чтобы не ехать на линию фронта. А своему фашистскому командованию российские фашисты заявили, что машины попали под огонь местных партизан. 


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