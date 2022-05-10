Кредитные каникулы уходят: сколько придется платить украинцам в банки

В Украине крупные банки, в том числе ПриватБанк, с 1 июня отменят кредитные каникулы. Новые условия еще разрабатываются, однако уже точно известно: платить придется как минимум тем, кто не лишился своей работы и не находится в зоне интенсивных военных действий

А именно, с 1 июня в ПриватБанке ежемесячный платеж по кредиту станет обязательным, тем, кто не может платить, предложат индивидуальные условия (реструктуризацию). В то же время размер кредитной ставки все еще обсуждают.

Финансовые учреждения конкурируют между собой и пытаются предложить условия не хуже, чем у них. К примеру, один из основателей Монобанка Олег Гороховский в интервью Forbes рассказал, что у них не было 0% ставки по кредитке, а вот у «Привата» был целый месяц. Тогда клиенты поняли, что это возможно, и атаковали его соцсети с жалобами и даже оскорблениями.

Отказ от процентов по кредитке стоил бы «Моно» примерно 2 млрд грн. Учитывая, что у «Привата» клиентов в разы больше, вероятно, и сумма для них будет более существенной. Но и «Приват» долго не продержался. В марте отменил проценты, а с апреля сократил их в два раза, до 1,6%. Что будет в июне – пока неизвестно.

Как рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, украинцы по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжают возвращать долги. Уровень оплаты составляет до 65%. То есть всем клиентам сказали: сейчас по кредиту можно не платить, но почти 7 из 10 все равно приняли решение заплатить. Это очень хороший показатель.