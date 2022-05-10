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Политика / Скандал / Власть и право

В России губернаторы массово бегут с должностей

16:58, 10 май 2022
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Пять глав российских регионов написали заявления об отставке

В России губернаторы начали увольняться с занимаемых должностей. Так, написал заявление об уходе глава Томской области Сергей Жвачкин, передает издание «Известия».

Жвачкин аргументировал свое решение двумя причинами. Во-первых, законодательство ограничивает работу в должности губернатора двумя сроками, которые у Жвачкина завершаются (что не мешало части региональных руководителей обходить этот запрет, к тому же федеральное законодательство не имеет прямого запрета – ред.).

Кроме того, Сергей Жвачкин объяснил причину отставки пожилым – в январе ему исполнилось 65 лет (напомним, что президенту РФ Владимиру Путину 69 лет).

Следом за Жвачкиным в отставку подал его коллега из Кировской области Игорь Васильев. В Telegram-канале Васильев написал о своем решении, заявив, что продолжит работу на федеральном уровне.

По словам Васильева, его решение уволить должность губернатора поддержал и Владимир Путин.

Также заявил о сложении полномочий глава Саратовской области Виталий Радаев, возглавлявший регион десять лет. «В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы обратиться главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», – так кратко объяснил Радаев свое решение прекратить работу в должности губернатора.

Кроме этих трех региональных руководителей о завершении работы в должности губернатора заявил глава Рязанской области Николай Любимов. В отставку он не подавал, но отметил, что на новый срок свою кандидатуру выдвигать не будет.

Любимов отметил, что надеется «в это сложное время […] быть полезным для страны в новой должности». На какой сами губернатор Рязанщины не уточнил.

Напомним, подобные случаи уже бывали в новой истории России. Так, в 2019 году главы пяти российских регионов в течение одной недели написали заявления об отставке.


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