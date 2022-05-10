Роспропаганда: СМИ рассказывают о "военном складе" в Одессе и сбежавших наемниках после взрывов

Пропагандистские медиа утверждают, что торговый центр "Ривьера", по которому был нанесен удар, якобы использовался как склад для иностранного вооружения, прибывшего в Украину.

Об этом, в частности, вчера написал рупор Кремля Владимир Соловьев: "Склада западного оружия, хранящегося ВСУ в одном из ТЦ Одессы, больше нет". К посту он прикрепил фотографии разрушенного здания, при этом о жертвах авиаудара — одном погибшем и пятерых раненых — пропагандист не упомянул.

По информации военных, по городу было выпущено 7 ракет советского образца. В торговом центре возник масштабный пожар. Российские войска 9 мая нанесли очередной ракетный удар по Одессе с применением авиации. По данным Оперативного командования "Юг", по городу было выпущено 7 ракет, которые поразили гражданские объекты: торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. В результате обстрела один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Пострадавших госпитализировали. "Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", — подытожили в Оперативном командовании "Юг".

Еще одной дезинформацией российской стороны также являются сообщения об антироссийских акциях в разных странах мира, которые пропагандисты пытаются дискредитировать. Российские СМИ, в частности, пишут о том, что участники акции в Исландии "весело репетируют "страдания" за украинский народ, обговаривая детали постановки".

Оккупанты начали информационную кампанию с целью деморализовать украинских солдат и снизить количество бойцов в Интернациональном легионе. Российские СМИ публикуют новости о побеге одного из американских наемников из Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Эксперты подчеркивают, что это российская манипуляция. Информационную кампанию пропагандистские медиа проводят для деморализации украинских военных и снижения количества иностранных бойцов, сражающихся за свободу Украины.

Центр дезинформации не уточняет, о ком именно идет речь, но последние две недели российские СМИ массово распространяли историю о бывшем служащем ВВС США Дэвиде Кинге, интервью с которым опубликовало издание The Economist еще в начале апреля.