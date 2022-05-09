В ряде сибирских регионов введен режим ЧС из-за пожаров - тушить нечем, все уехали на фронт

"Тушить нечем, нет техники". Война в Украине лишила российских пожарных самолетов

В ряде сибирских регионов введен режим ЧС. Проблемы с пожарами здесь начались раньше обычного из-за того, что военные самолеты, которые ранее использовались на тушении, сейчас заняты на войне России с Украиной. Так считают эксперты.

Худшая ситуация сейчас складывается в Иркутской области и Хакасии. В Минусинском районе Красноярского края огонь подошел к жилым домам села Знаменка – жителям целой улицы пришлось эвакуироваться, бросив дома. Местные жители признались Сибирь.Реалии, что дома не пострадали "только чудом" из-за внезапного дождя.

Красноярск

– Вчера было очень страшно. Над всем селом больше суток висел дым, пахло гарью, огонь прям возле домов был, – рассказала жительница села Знаменка Зайтуна Абдюханова.

По словам другого жителя Знаменки Никиты Новожилова, больше десятка домов срочно эвакуировали, оставшиеся жители больше суток провели, рискуя стать жертвами пожара.

– Горело долго: прям сильно началось часов с 11 дня и активно горело до 7–8 вечера. Улицу, которая рядом с лесом, эвакуировали полностью. Домов 10 или больше, – говорит Новожилов. – Да и деревня вся в дыму была. Добровольцев отправили на копание окопов вокруг Знаменки, чтобы огонь не пошел дальше.

Местные говорят, лесные пожары в районе происходят каждый год и часто, но "чтобы настолько близко к деревне – первый раз".

– Особенно было страшно, что нас оповещали о возможной эвакуации – чтобы документы собрали и так далее, но вывозить не стали. И вот все горит вокруг, трещит, а мы сидим по домам, ждем. В итоге помог дождик, потому что на тушении людей было немного, а пожар разгорелся большой, еще и верховой! – говорит Галина Попова из Знаменки. – Так жаль леса, много хорошего молодого леса сгорело.

Я думаю, причина – халатное отношение некоторых людей к природе. Как я слышала, на кладбище возле деревни Кривая оставили горящую траву отдыхающие. А тут ветер поднялся, вот и пожалуйста – пожар. Вряд ли это рубщики леса скрывали деляну – совсем молодые сосенки попали под пожар, не деловой лес. Но вот халатность здесь [в Красноярском крае] какая-то дикая. Я сама с Хакасии родом и часто вижу здесь непотушенные костры, мне это дико совершенно – у нас там тайга, природу берегут. А тут совести нет у людей, им бы отдыхать если на природе, то в пустыне. Так относиться нельзя к своей природе.

Сами местные говорят, что после Знаменки огонь, несмотря на дождь, перешел к соседним поселкам и сегодня горит у поселка Кутужеково.

Власти Красноярского края подтвердили "угрозу населенному пункту Знаменка" и заявили, что завели уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем (ч. 1 ст. 261 УК РФ).

"Площадь горения в настоящее время составляет 250 га (из них 80 га верховым). Фактов уничтожения имущества не допущено", – рапортуют в Следственном комитете по региону, обещая "дать оценку работе оперативных служб и иных лиц в части своевременности принятия мер, направленных на ликвидацию лесного пожара, подготовку территории к пожароопасному сезону".

При этом в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю как раз перед тем, как возле Знаменки разгорелся крупный пожар, объявили о том, что режим ЧС, введенный в Минусинском районе 2 мая, отменен решением администрации.

– Помощи толком никакой, тут вертолетом тушить надо, ни одна пожарка не поможет, огонь по деревьям, еще ветер сильный, – пишут очевидцы.

Зарубежные СМИ со ссылкой на экспертов пишут, что площадь пожаров в российских регионах будет разрастаться, поскольку на фоне войны в Украине Москве не хватает сил для их ликвидации, в частности военной авиации.

Жители края рассказывают, что опасная ситуация складывается не только в районах, в селах у леса, но даже в границах столицы края. Очередной пожар на острове Татышев в Красноярске пришлось тушить посетителям парка.

– Цена такой беды, как сейчас на Татышева, – один неосторожно брошенный бычок. Дальше – сухая трава, ветренная погода. С подветренной стороны смогли потушить, дальше пал, как на видео, чуть остановился с притихшим ветром. Ну, и не подойти там. Воду таскали бутылками, или сбивали огонь в уже прогоревшее кто палками, кто ногами.

Тушило нас человек 10–15, в основном молодежь. Зрителей и операторов – десятки. Тушили мы с полчаса примерно, пожарные за это время не приехали, хотя вызов был, и не один, – рассказал житель Красноярска, один из активистов экодвижения "За чистое небо" Андрей Сковородников-Эрлих.

Омск

Жители другого сибирского региона – Омской области – говорят о том же: для тушения пожаров не хватает техники.

– Я являюсь сельским депутатом. В прошлом году в нашем селе в Любинском районе сгорело несколько домов от поджога травы весной. В этом году тоже начались пожары. И в этом месяце уже сгорели дома в другой деревне Любинского района – Владимировке. Есть жертвы. При этом информация на официальном уровне скрывается, так как пожары нечем тушить, нет техники, – говорит Алеся Григорьева.

Во Владимировке пожар начался 15 апреля 2022 года – по данным Следственного комитета по Омской области, возгорание началось на двух улицах деревни из-за пала сухой травы. "Выгорели полностью два дома, принадлежащие двум пенсионерам. Хозяин одного из домов – 64-летний мужчина – госпитализирован в больницу Омска с ожогами II степени", – сообщили в ведомстве.

Обстановку с пожарами жители Омска называют сложной.

– Сейчас вокруг Омска регулярно вспыхивают очаги, в основном горит трава, но часто и лес. Из-за этого в Омске постоянно смог, особенно удушливо вечерами. Самый крупный пожар произошел по Черлакскому тракту пару недель назад. Смог собирается обычно к вечеру, когда ветер стихает, – говорит Даниил Чебыкин из Омска.

По словам Александра Анохина, смог над городом собирается последние три недели. Жители жалуются на ухудшение самочувствия и участившиеся вызовы скорой из-за плотной дымки.

– Немного раньше обычного началось. Версии у жителей такие: губернатор и региональные власти вообще не уделяют этому внимания. В прошлом году Бурков (Александр Бурков, губернатор Омской области. – СР) регулярно собирал совещания по пожарам. Сейчас он занят фестивалями "Za президента", – поясняет Чебыкин. – Кроме этого, с каждым годом снижается финансирование регионального бюджета на предотвращение ЧС. Вот смотрите цифры за последние два года – расходы на пожарную безопасность и предотвращение чрезвычайных ситуаций с 300 миллионов рублей в 2021 году снизилось до 270 миллионов в 2022-м. На 2023 год заложено всего 259 миллионов! Тогда как расходы на оборону, наоборот, выросли. Или вот – расходы на ведение лесного хозяйства (наем лесников) – снижение с 370 миллионов до 80!

В Омске и Омской области четвертый раз за неделю установили режим "черного неба" из-за природных пожаров. Жители разных районов жалуются на запахи гари, химии и хлора в воздухе. По данным приложения "Эковизор", загрязнение воздуха в Омске "создает дискомфорт" для большинства жителей города, а продолжительное нахождение на улице может нести угрозу здоровью.

На 4 мая площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье выросла до 5,7 тысячи гектаров, согласно данным "Авиалесохраны". За сутки охваченная огнем территория леса увеличилась почти вдвое.

В Хакасии площадь пожаров выросла с 1,2 тысячи до 2,1 тысячи га, в Иркутской области – с 816 га до 2 тысяч га. В Красноярском крае огонь охватил более 500 га леса, в Туве – около 400.

Режим ЧС введен в районах трех российских регионов: Курганской области, Хакасии и Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах Российской Федерации.

Критическую ситуацию в Иркутской области из-за лесных пожаров подтвердил губернатор Игорь Кобзев – в своем телеграм-канале он объявил, что огонь вплотную приблизился к автотрассе "Сибирь".

Источник: sibreal.org