СБУ задержала агента российских спецслужб во Львовской области

На Львовщине СБУ задержала украинца, выполнявшего приказы вражеских спецслужб, и предотвратила передачу важной разведывательной информации. Об этом СБУ Львовской области сообщила 9 мая.

Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб нашему государству.

Контрразведчики СБУ помешали ему передать важную информацию врагу.

В настоящее время украинцу уведомлено о подозрении в совершении преступления по ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась контрразведчиками и следователями СБУ Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.