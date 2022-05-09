Электромобили в Украине будут получать номера нового стандарта: букву «Z» из номерных знаков уберут

Об этом сообщил в Facebook заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

С 9 мая электромобили в Украине будут получать номерные знаки новой серии. В них не будут использовать букву «Z».

Ее убрали потому, что она используется российскими войсками и эта символика в нашей стране официально запрещена. Электрокары будут получать номера с суффиксом, начинающимся на букву «Y», что означает Украина.

Напомним, что с осени 2020 года электромобили в Украине начали получать номера с шрифтом зеленого цвета и серий, начинающихся на «Z», что значило Zero Emisson («нулевые выбросы»).

Украинские власти ограничили количество пунктов растаможивания автомобилей из ЕС для собственных нужд из-за образования очередей на границе.