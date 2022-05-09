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Электромобили в Украине будут получать номера нового стандарта: букву «Z» из номерных знаков уберут
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Электромобили в Украине будут получать номера нового стандарта: букву «Z» из номерных знаков уберут

16:13, 09 май 2022
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Об этом сообщил в Facebook заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

С 9 мая электромобили в Украине будут получать номерные знаки новой серии. В них не будут использовать букву «Z».

Ее убрали потому, что она используется российскими войсками и эта символика в нашей стране официально запрещена. Электрокары будут получать номера с суффиксом, начинающимся на букву «Y», что означает Украина.

Напомним, что с осени 2020 года электромобили в Украине начали получать номера с шрифтом зеленого цвета и серий, начинающихся на «Z», что значило Zero Emisson («нулевые выбросы»).

Украинские власти ограничили количество пунктов растаможивания автомобилей из ЕС для собственных нужд из-за образования очередей на границе.

Об этом сообщает замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска. Такое решение было принято из-за очередей на границе, мешающих проехать гуманитарным грузам.

С 00:00 понедельника, 25 апреля растаможить авто по нулевой ставке можно в пунктах пропуска:

⁃ на польской границе: «Угринов», «Грушев», «Смольница», «Устилуг»;
⁃ на словацкой границе: «М. Березный»;
⁃ на венгерской границе: «Звонковое», «Косино».


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