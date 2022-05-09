Возобновлено сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03

В Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

Таким образом, сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03 возобновлено, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно, ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране.

В кратчайшие сроки дорожники положили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка положили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных из российской оккупации. На Киевщине нам уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме нуждающихся в разминировании", - сказал министр инфраструктуры.