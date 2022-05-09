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Война / Мариуполь / Армия

Оккупанты в очередной раз приступили к штурму "Азовстали"

14:19, 09 май 2022
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Неудачно пытались прорваться через мост, бывший воротами эвакуации, - советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко

После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали".

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно", - отмечает он.

"Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников. Мы все в безвозмездном долгу перед ними", - резюмирует Андрющенко.

Несмотря на катастрофические разрушения города, тысячи убитых людей и отсутствие каких-либо коммуникаций, оккупанты всячески стараются создать иллюзию, что Мариуполь «живет полноценной жизнью»

Где только можно, рашисты развешивают свою символику в виде флагов «ДНР» и России. На украденные мариупольские машины оккупанты наклеили нацистские “Z” и сняли номера.

А 9 мая в Мариуполе оккупанты устроили псевдопарад

Участники парада прошли по проспекту Нахимова до площади Воинов-освободителей.

В Виноградном продолжается массовое захоронение тел убитых мариупольцев. 


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