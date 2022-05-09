Авиапарад в Москве отменили, вероятно, из-за неисправности самолета "Судного дня"

Самолет президента России Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), более известный как самолет "Судного дня", сломался перед парадом в Москве до 9 мая. Именно по этой причине был упразднен авиапролет во время празднования.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета "Судного дня", - сказано в сообщении.

Отметим, что воздушное судно Ил-80 должно использоваться для перевозки высшего руководства России, в частности, Путина, в случае ядерной войны. О самолете известно, что он напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

Добавим, что по данным пропагандистского издания "РИА Новости", воздушную часть парада на 9 мая отменили в Москве якобы из-за погодных условий. Такое же решение и по той же причине, но с разными формулировками, было принято в Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Между тем военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию OBOZREVATEL заявил, что воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня победы была отменена по политическим, а не погодным причинам. "Я думаю, что воздушная часть парада упразднена из-за ультиматума со стороны Запада", – предположил он.

Как пояснил эксперт, такой ультиматум был сделан после многочисленных заявлений и намеков руководства РФ о возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.

"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу все чиновники в РФ начали говорить - да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие», – уточнил Жданов.

Таким образом, отказавшись от демонстрации "самолета судного дня", Путин направил Западу сигнал о том, что не планирует пускать в ход ядерное оружие.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что в момент проведения военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов. "Я смотрю прямую трансляцию – там отличная погода для авиации, просто летай, сколько душа пожелает, – сказал он. – Но убрали "самолет судного дня", а больше там нечего показывать", – добавил эксперт.