Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске

Спасатели не могут потушить пожар из-за обстрелов, есть угроза взрыва

В Лисичанске в Луганской области российские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод. Из-за обстрелов загорелась установка по получению серы и станция смешивания веществ. Есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Из-за обстрелов спасатели не смогли потушить пожар.

«Рашисты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, площадь пожара 360 квадратных метров. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могут добраться до зоны ликвидации огня», – сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Отметим, что 8 мая Сергей Гайдай также сообщал об обстрелах Лисичанска. Россияне применили артиллерию и нанесли авиаудары. О разрушениях и жертвах он не сообщил, однако отметил, что в результате обстрелов были оборваны мощные линии электропередач. Поэтому были обесточены Лисичанск и Северодонецк.

Отметим, что накануне россияне разбомбили школу в Белогоровке, где скрывались гражданские, два человека погибли.