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Политика / Война

США со странами G7 договорились о дополнительных санкциях против России

21:02, 08 май 2022
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США и страны «Большой семерки» G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) вводят новые санкции против России.

Встреча семи ведущих экономик мира G7 проходила в онлайн-режиме. К ней присоединился президент Украины Владимир Зеленский. В повестке дня – санкции против РФ, сообщили в Белом доме.

«Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике. Ожидается, что война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет. Сегодня Соединенные Штаты, Европейский Союз и G7 обязались увеличить эти расходы путем совместного принятия дальнейших мер в соответствии с соответствующими правовыми полномочиями и процессами каждого партнера», – говорится в сообщении Белого дома.

В частности, новый санкционный пакет предусматривает:

  • Блокировка деятельности трех крупнейших пропагандистских медиа России. Речь идет об акционерном обществе «Первый канал России», телеканале «Россия-1» и акционерном обществе «Телерадиокомпания НТВ». Все три станции были одними из самых крупных получателей иностранных доходов;
  • Запрет гражданам США предоставлять услуги бухгалтерского учета, доверия и создания компаний, а также консультационные услуги по управлению любому лицу в РФ;
  • Прекращение импорта русской нефти и уменьшение зависимости от русской энергетики;
  • G7 сократит или откажется от импорта российской нефти.

«G7 обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии, одновременно ускоряя наши усилия по уменьшению зависимости от ископаемого топлива», – говорится в сообщении Белого Дома.

  • США запретят экспортировать в РФ промышленное оборудование, которое может применяться в военных целях;
  • Под санкции попала российская компания LLC "Промтехнология", занимающаяся производством стрелкового оружия для ВС РФ;
  • Подсанкционны теперь также семь судоходных компаний, суммарно владеющих 69 кораблями и одна морская буксировочная компания;
  • Под санкции попал Московский Индустриальный банк и 10 его владельцев;
  • Запрет поставки в Россию ядерного топлива и дейтерия;
  • Новые санкции против российских элит, среди которых 8 чиновников российского Сбербанка и 27 чиновников Газпромбанка.

Также в сообщении отмечено, что два крупных танковых завода в России – корпорация «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод – приостановили работу из-за нехватки иностранных комплектующих. Около тысячи компаний частного сектора покинули Россию. Также страну покинуло более 200 тыс. россиян

Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели доминировать в Украине, но ему удалось сделать Россию глобальным изгоем. Сегодня Соединенные Штаты, Европейский Союз и G7 обязались увеличить эти расходы путем совместного принятия дальнейших мер в соответствии с соответствующими правовыми полномочиями и процессами каждого партнера», – говорится в сообщении.

Отметим, что ЕС также подготовил шестой пакет санкций против РФ, предполагавший постепенное внедрение эмбарго на нефть на нефтепродукты. Однако Венгрия блокирует его одобрение.


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