Готовим второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" - вывод раненых и медиков, - Зеленский

Власти готовят второй этап эвакуации с мариупольского завода "Азовсталь". Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Фактически, мы вывели гражданских из "Азовстали" и готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи.

Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывести наших военных, всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно. Уверен, что все понимают главную причину этой сложности. А также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду, мы не останавливаемся. Ежедневно ищем дипломатический вариант, который может сработать", – сказал глава государства.

Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь обратился к властям с просьбой обратить максимальное внимание на Азовстальский котёл: «Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!»