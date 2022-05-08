ВСУ могут через несколько недель продвинуться в Белгородщину

Контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с РФ. Россияне, вероятно, не смогут предотвратить контратаку ВСУ даже с дополнительными силами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны по состоянию на утро 8 мая.

Аналитики отмечают, что украинские силы продолжают отражать наступление РФ на Барвинково (юго-западнее Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отразили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Большая Камышеваха.

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение российских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – Белгородской областью.

ВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться в Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением… Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете .