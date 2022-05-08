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Политика / Война

Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности

10:39, 08 май 2022
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором центральной темой была война России против Украины.

"Мы сфокусировались на противоправном вторжении РФ в Украину и нашей продолжающейся скоординированной реакции. Мы настроены поддерживать украинцев и привлекать российский режим к ответственности. Завтра мы будем говорить об этом с другими лидерами Группы семерки", – рассказал Джастин Трюдо.

"Лидеры подчеркнули решимость продолжить привлечение РФ к ответственности за ее варварские поступки в Украине и обсудили продолжающиеся усилия по безопасности Украины и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от боевых действий", - отмечает прессслужба Белого дома.

Говорили также о двусторонних вопросах, в том числе "Саммит Америк".


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