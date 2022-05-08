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ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс
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ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс

10:28, 08 май 2022
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Украинские военные из "Байрактаров" уничтожили три десантных катера оккупантов, которые они разместили возле временно захваченного острова Змеиный. Ликвидировано 46 оккупантов.

В командовании сообщили, что защитники Украины уничтожили десантный катер типа "Серна" и зенитно-ракетный комплекс "Тор", а также два десантно-штурмовых катера типа "Раптор". Еще один "Раптор" был существенно поврежден.

В результате попаданий уничтожены 46 российских оккупантов.

В общей сложности за минувшие сутки, 7 мая, бойцы ОК "Юг" уничтожили 80 российских военных и 10 единиц их техники, в том числе над Одесщиной сбили беспилотник-разведчик "Форпост". Кроме того, в Херсонской области уничтожили состав боеприпасов оккупантов.


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