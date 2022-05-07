«Укрзалізниця» ограничила продажу билетов из-за сервисов «Приват», Tickets.ua и Proizd.ua

Укрзализныця временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

«Пока электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци», – говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» объяснили, что ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы госпредприятия и гарантировать бесперебойность их работы, пояснили в компании.

Если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней в зависимости от банка.

Напомним, ранее национальный железнодорожный перевозчик «Укрзалізниця» сообщал о кибератаках на его онлайн-сервисы. В этой связи даже временно приостанавливали продажу электронных билетов.