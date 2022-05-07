Российские ракеты повторно попали в аэропорт Одессы – Гуменюк

Две российские ракеты попали в уже поврежденную взлетно-посадочную полосу аэропорта Одесса, сообщила начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

«Еще две ракеты попали в уже поврежденную взлетно-посадочную полосу аэропорта Одесса, также повреждена радиолокационная техника», – сказала она.

По ее данным, в результате попадания еще четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе Одессы. После ракетного удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели.

Пока информации о пострадавших нет.

Наталья Гуменюк уточнила, что по Одессе ракетный удар нанесен шестью ракетами посредством стратегической авиации, ориентировочно с Каспийского направления.

В России говорят, что они уничтожили «три склада боеприпасов и горючего возле населенного пункта Дачное Одесской области». С какой целью это сделано, не объясняют.

Ранее сегодня сообщалось, что по Одесской области российские военные нанесли удары четырьмя крылатыми ракетами.

30 апреля войска РФ с территории аннексированного Крыма нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту. В ОВА тогда сообщили, что в результате удара взлетно-посадочная полоса аэропорта разрушена.